Putin: Moskva sõjaline sekkumine Ungaris ja Tšehhoslovakkias oli viga

Venemaa president Vladimir Putin ütles teisipäeval, et Nõukogude Liidu otsus suruda tankidega maha protestid Ungaris 1956. aastal ja Tšehhoslovakkias 1968. aastal oli viga. See oli Putini vastus kui talt küsiti, et kas Venemaad võib pidada koloniaalvõimuks Budapesti ja Praha sündmuste tõttu.

"Ei ole õige teha välispoliitikas midagi, mis kahjustab teisi rahvaid," ütles Putin, kelle käsul saadeti 2022. aasta veebruaris sadu tuhandeid sõdureid Ukrainasse.

Vladimir Putini väitel teeb USA praegu samu vigu nagu kunagi Nõukogu Liit. Putini sõnul pole Ameerika Ühendriikidel sõpru, vaid ainult huvid, vahendas Reuters.

1956. aasta Ungari ülestõus suruti alla Nõukogude tankide ja vägedega. Kokkupõrgete tõttu hukkus vähemalt 2600 ungarlast ja 600 Nõukogude sõdurit. 1968. aasta Praha kevad lõpetati Varssavi pakti liikmete sõjalise sekkumise tõttu. Varssavi pakti invasiooni tõttu hukkus 137 tšehhi ja slovakki.

Venemaa peab end Nõukogude Liidu õigusjärglaseks.