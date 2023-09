ERR Lätis: Via Baltical liiklust aeglustava Salacgrīva silla asemele tuleb uus

Kes Tallinnast Riiga sõitnud, kiruvad üksmeelselt Salacgrīva silda. Selle tehniline olukord on nii halb, et liigelda on seal lubatud korraga vaid ühes suunas, hoides sõidukite vahel 30 meetri pikkust vahet. Kui Tallinnas või Riias toimub mõni suurüritus, tuleb seal liiklust reguleerivate fooride taga päris pikalt oodata. Liiklusvool on peaaegu katkematu.

Via Baltica võib küll olla suur ja tähtis rahvusvaheline maantee, aga sild, mis kulgeb läbi Salacgrīva ja ületab Salaca jõge, kuulub omavalitsusele. Omavalitsusel pole aga raha, et seda silda remontida või uut ehitada.

Limbaži ja enne seda Salacgrīva omavalitsus on pakkunud silda riigile, kuid riik ei taha. Linnu läbivatel suurtel manteedel asuvaid sildu on kohaliku omavalitsuse omandis teisigi. Ministeerium omakorda on kehutanud omavalitsust vana sillaga midagi ette võtma.

"Selle silla üle peame läbirääkimisi juba 12 aastat. Omavalitsus tellis juba kümne aasta eest eksperthinnangu, kus jõuti järeldusele, et majanduslikult oleks mõttekas ehitada uus sild. Loomulikult suudab see kanda tanki või nõukogudeaegset Gazikut või bussi, kuid sild pole projekteeritud sellise liiklustiheduse jaoks," rääkis Limbaži omavalitsuse volikogu esimees Dagnis Straubergs.

"Mujal, kus omavalitsused saavad toetust transiiditänavate või -sildade korrashoiuks ja uuendamiseks, tullakse toime neile kuuluva omandi majandamisega. Mul on keeruline öelda, miks pole see nii olnud sel juhul," kommenteeris Läti transpordiministeeriumi riigisekretäri asetäitja Dins Merirands.

Viimane ekspertiis tehti sillale 2020. aastal ja veel tänavu tuleb teha uus.

"Praegu ei vasta Salaca jõge ületav sild mingitele Euroopa Liidu ega ka Läti nõuetele ja seetõttu tuleb liiklust sillal piirata," ütles Limbaži omavalitsuse Salacgrīva piirkonna juht Andris Zunde.

Piirang tähendab just sellist liikluskorraldust nagu praegu. Teine võimaluks olnuks ära keelata raskeveokite liiklus, kuid head võimalust ümbersõiduks pole ja siis muutunuks keeruliseks kohaliku kaubasadama töö.

Esimesi päevi töötavad Salaca jõe silla äärtes uued, Saksamaalt pärit foorid, mis annavad rohelise tule suunale, kus rohkem sõidukeid ootamas. Limbaži omavalitsus esitab taotluse raha saamiseks sõjalise mobiilsuse projektist. Kui taotlus rahuldatakse, on lootust järgmisel aastal töödega alustada.

"Uue silla ehitamine maksab 18 miljonit eurot. Plaanime esitada 21. septembriks Brüsselisse projektitaotluse," ütles Straubergs.

"Valitsus võib seejärel eraldada poole omafinantseeringu katteks vajalikust rahast," sõnas Merirands.

Salacgrīvas on maad ka ümbersõidu rajamiseks, kuid ekspertide arvates pole liikluskoormus selleks veel nii suur ja valmiv Rail Baltic peaks kaubavedusid maanteel oluliselt vähendama.