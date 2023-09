Oluline 12. septembril kell 5.54:

- Ukraina korraldas raketirünnaku Sevastopoli laevaremonditehasele;

- Venemaa öises rünnakus Odessa oblastile sai kahjustada sadamataristu.

Ukraina korraldas raketirünnaku Sevastopoli laevaremonditehasele

Kolmapäeva öösel teatasid Sevastopoli linna ebaseaduslikud okupatsioonivõimud põlengust Kilen-balka alal. Väidetavalt põhjustas põlengu raketirünnak. Samas teates tunnistati, et rünnaku alla sattunud ala ei ole tsiviilobjekt. Sevastopoli linn asub Krimmi poolsaare edelaosas Musta mere ranniku ääres.

Sotsiaalmeedias levivad samas videod mitmest suurest plahvatusest. Geolokeeritud video- ja pildimaterjali kohaselt on plahvatuste toimumise kohas Vene mereväe laevaremonditehase kuivdokid.

Pealtnägijate sõnul toimus põleng 13. laevaremonditehases, vahendas Mash. Analüütik Osinttechnical juhtis tähelepanu, et veel hiljuti oli satelliitpiltide kohaselt selles kuivdokis näha üht Vene Ropucha klassi dessantlaeva ning üht Vene Kilo klassi allveelaeva.

Appears that Ukrainian forces have successfully hit the Sevastopol Shipyard drydocks this morning, likely occupied by a Russian Kilo-class sub and Ropucha landing ship. pic.twitter.com/wNJHaVfF3t