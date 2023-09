Jaan Toots: Keskerakonnast lahkujate arv jõuab võib-olla 50 inimeseni

Pärast Mihhail Kõlvart valimist Keskerakonna juhiks pühapäeval lahkus Keskerakonnast üle 30 inimese. Tootsi sõnul pole see arv väga palju suurenenud ning oli teisipäeva õhtu seisuga oli see arv 30 ja 40 vahel.

"See, et lahkuvad inimesed võib olla jõuab see arv 50-ni – erakonna esimehe vahetus toob inimestesse teist mõtlemist, lahkumisi. Kui Edgar Savisaar valiti maha, oli ka lahkumist palju. See stabiliseerub ja põhikontingent kindlasti ootab ära, mis uus esimees teeb ja siis teeb otsuse," lausus Toots, lisades, et samas on tulnud hulk avaldusi erakonnaga liitumiseks ja need arvud peaksid esmaspäevaks täpsustuma.

Kõlvarti kohta märkis valimistel teda toetanud Toots, et ta on tasakaalukas, pikalt ettemõtlev ja otsuseid kaalutlev juht. Keskerakond jätkab Kõlvarti juhtumisel senist liini, väikeste ideoloogiliste muutustega. "Mitte väga liberaalsuse poole kaldu, nagu viimased aastat kippus olema," nentis Toots.

Seda, et Kõlvart ütles ühe eesmärgina välja, et Keskerakond saaks taas peaministriparteiks, pidas Toots loomulikuks, kuid esialgu keeruliseks.

"Me vaatame tõele näkku – erakonna toetus on seal 17 protsendi ümber. Kindlasti oodatakse, mis on (Kõlvarti) esimesed sammud. Proovime kõik selleks teha, et pinged maha läheks. Erakonna rahustamine, kooshoidmine, ja ma arvan, et Kõlvart oma meeskonnaga teeb seda ilusti," lausus ta.

Küsimusele, milline võiks olla praegu Keskerakonna tüüpvalija, vastas Toots, et kindlasti pole see väga noor inimene.

"Tüüpvalija on inimesed, kes pole kõrgetel positsioonidel, kes töötavad kesktasemel. Kindlasti on palju toetanud pensionäride hulgas, isegi 50 protsenti. Meil puudub vanuses 35 kuni 50, neid inimesi on vähem," lausus ta.

Keskerakonna järgmiste aastate oluliste eesmärkidena nimetas Toots vähemtasustatud töötajate ja pensionäride kaitsmise. Samuti tõi ta välja Keskerakonna kunagise vaenu e-valimiste vastu. Tootsi sõnul on mõistmatu, miks peab e-hääletamine kestma nädal aega, kui seda saaks teha ühel päeval.

"Seda saab teha viimasel päeval ühe klõpsuga. Kui võtta sisuline pool: miks tekitame olukorra, et võin käia arvutiga vanadekodus, sõprade juures, pakkuda, et tee hääletamine ära: kas see ei ole siis häältega manipuleerimine. Nädal aega ei ole kuidagi põhjendatud," lausus ta.

Enda juhitud Tartu ringkonna kohta märkis Toots, et seal tuleb taastada ringkonnasisese tüli eelne aeg ehk minna tagasi aastasse 2019. "Kui me olime ühtne rusikas ja selle tulemusi näeme 2025. aasta kohalike omavalitsuste valimistel," ütles ta.

Enda kohta ütles Toots, et Euroopa Parlamendi valimistel ta kandideerida ei kavatse, küll aga pakuks huvi ministrikoht. "Ma näen, et ma võiksin olla valitsuses," lausus ta.