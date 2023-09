Viis riiki kehtestavad Ukraina viljaimpordile siseriiklikud piirangud

Ungari põllumajandusministri Istvan Nagy sõnul on Ungari jõudnud Rumeenia, Slovakkia ja Bulgaariaga kokkuleppele, mille kohaselt kehtestavad need riigid siseriiklikud impordikeelud Ukraina põllumajandustoodetele, vahendas Reuters. Sama on varem lubanud teha Poola, mille peale Ukraina peaminister lubas Ukraina pöördumist WTO arbitraaži.

Bulgaaria parlament samas pole seda küsimust veel arutanud ning nende parlamendi majanduskomisjon ei toetanud täiendava siseriikliku keelu kehtestamist.

Minister Nagy sõnul kehtestavad Ukraina piiririigid siseriiklikud piirangud kui Euroopa Liit ei otsusta pikendada Ukraina põllumajandustoodete impordikeeldu, mis reedel lõppeb.

Ukraina on muutunud oma põllumajandustoodete ekspordil Euroopa Liidu transpordikoridoridest sõltuvaks peale Venemaa lahkumist Musta mere viljakokkuleppest. Leppe kehtivuse ajal sai Ukraina eksportida enda põllumajandustooteid maailmaturule ka läbi Musta mere. Venemaa on alates leppest lahkumist järjepidevalt rünnanud Ukraina sadamataristut ja viljahoidlaid.

Ukraina põllumajandustoodete Euroopa turgudele tuleku tõttu on Poola, Ungari, Rumeenia, Bulgaaria ja Slovakkia põllumehed sattunud suurema konkurentsisurve alla. Ungari põllumajandusministri Istvan Nagy sõnul kehtiks Ungari ja teiste riikide siseriiklik keeld suuremale hulgale Ukraina põllumajandustoodetest kui senised piirangud.

Euroopa Liit võttis ajutiselt impordipiirangud vastu selle aasta maikuus, millega keelustati Ukraina põllumajandustoodete import nendesse viide riiki, kuid samas võidi neid riike kasutada transiitriikidega kolmandate turgude tarbeks. Reedel lõppev Euroopa Liidu impordikeeld katab Ukraina vilja, maisi, rapsi- ja päevalilleseemneid.