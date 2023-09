Bulgaaria parlamendikomisjon ei toeta Ukraina vilja impordikeelu jätkamist

Bulgaaria parlamendi majanduspoliitika komisjon ei toeta Ukraina põllumajandustoodangu impordipiirangu pikendamist. Nüüd arutab seda ettepanekut Bulgaaria parlament, vahendas Forbesi bulgaariakeelne väljaanne.

Bulgaaria viljatootjate ühenduse esimees Ilija Prodanov kritiseeris komisjoni otsust, öeldes, et see ei sisalda analüüsi mõjude kohta. Prodanov hoiatas, et piirangu lõppemine ohustab Bulgaaria põllumajandussaaduste tootjaid.

Vastav Euroopa Liidu impordikeeld Ukraina vilja, maisi, rapsi- ja päevalilleseemnete suhtes lõppeb sel reedel. Poola on ärgitanud majandusblokki oma piiranguid pikendama ning ähvardanud vastasel juhul ise ühepoolselt embargot Ukraina põllumajandustoodetele. Ukraina ähvardas sel puhul pöörduda WTO arbitraaži poole.

Peale Poola on impordipiirangu pikendamist aasta lõpuni varem nõudnud ka Ungari ning Rumeenia.

Euroopa Liit kehtestas algselt piirangud Ukraina põllumajandustoodetele peale põllumeeste proteste Ukraina naaberriikides. Piirangute kohaselt tohib Ukraina põllumajandustooteid EL-i kaudu eksportida aga mitte müüa nende riikide siseriiklikel turgudel.