Sõja 568. päev: sõdurid lükkasid ümber teate Andrijivka vabastamisest

Ukraina välisministri Dmõtro Kuleba sõnul on nii Tauruse kui ATACMS-i rakettide tarnetega progressi. Ukraina jaoks on samas kõige tähtsamad õhutõrjesüsteemid. Neljapäeva varahommikul suleti ebaseaduslikult rajatud Kertši väina sild liiklusele.

Oluline 14. septembril kell 20.10:

- Ukraina meedia: Jevpatorijas hävitati Vene S-400 õhutõrjesüsteem;

- Blinken: USA eesmärgiks on takistada Venemaa strateegilist edu Ukrainas;

- Ukraina õhutõrje tulistas alla 17 Vene Shahedi drooni 22-st;

- Ukraina sõdurid lükkasid ümber teate Andrijivka vabastamisest

- Krimmis Jevpatorijas toimus võimas plahvatus, piirkonnas paiknevad mitmed Vene relvajõudude üksused;

- Saksa parlamendisaadikud nõuavad, et Berliin saadaks Tauruse raketid Ukrainasse;

- Ukraina: Rahvusvaheline Kriminaalkohus avas Kiievis välikontori;

- Venemaa: Brjanski oblasti kohal tulistati alla neli drooni;

- Kuleba: ATACMS-i ja Tauruse rakettidega on progressi;

- Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 620 sõdurit, 30 suurtükisüsteemi ja ühe allveelaeva.

Ukraina sõdurid lükkasid ümber teate Andrijivka vabastamisest

Ukraina teatas neljapäeval, et nende väeüksused on võtnud tagasi küla sõjast laastatud Bahmuti lähistel riigi idaosas Donetski oblastis. Ukraina sõdurid lükkasid hiljem ümber teate Andrijivka vabastamisest.

Ukraina on juba mitu kuud pidanud ägedaid lahinguid oma ulatusliku vastupealetungi käigus, ent Venemaa okupatsioonivägi on end tugevasti kindlustanud ja ukrainlaste edasiliikumine on kulgenud oodatust vaevalisemalt.

Asekaitseminister Hanna Maljar ütles varem, et "Andrijivka on meie" ning et sõjavägi liigub edasi Bahmuti sektoris. Selle teate lükkasid aga piirkonnas võitlevad sõdurid ümber.

"Andrijivka äravõtmise teade on enneaegne," teatas Donetski oblastis võitlev 3. eraldiseisev ründebrigaad sotsiaalmeedias. "Käivad tõsised ja tähtsad lahingud Klištšivka ja Andrijivka piirkonnas," märkis brigaad.

Maljar taganes neljapäeva õhtupoolikul oma varem päeval öeldud sõnadest, mille kohaselt olnuks ukrainlaste väeüksused justkui võtnud tagasi Andrijivka küla.

"Andrijivkas on teatavat edu ja hetkel käib raske lahingutegevus," lisas Maljar.

Ukraina: Rahvusvaheline Kriminaalkohus avas Kiievis välikontori

Ukraina peaprokurör Andri Kostin ütles neljapäeval, et Rahvusvaheline Kriminaalkohus (ICC) avas pealinnas Kiievis välikontori, mis on osa mastaapsest ettevõtmisest võtta Venemaa okupatsioonivägi vastutusele kõikvõimalike sõjakuritegude eest.

"Tänane tähistab pöördelist sammu meie teekonnal õigluse taastamise nimel. Ukrainas on avatud Rahvusvahelise Kriminaalkohtu välikontor, suurim ICC büroo väljaspool Haagi. Nüüdsest on meie koostöö veelgi efektiivsem ja tõhusam," kirjutas Kostin sotsiaalmeedias.

Venemaa saadab kõrge palga lubadusega enda kodanikke Ukrainasse

Vene Föderatsiooni kodanikud on üha enam asunud okupeeritud Ukraina territooriumile, märkis Vene keskpank. See on panga hinnangul tingitud kõrgemast palgatasemest, vahendas Vedomosti. Eriti mõjutab see põllumajandust ja ehitussektorit. Enamus sedasi Ukrainasse suundunud inimesi on pärit Vene Kesksest Föderaalpiirkonnast, Siberist ja Lõuna-Venemaalt.

Ukraina rünnakus Jevpatorijale hävitati Vene S-400 õhutõrjesüsteem

Allikad Ukraina julgeolekuteenistuses SBU kinnitasid Ukrainska Pravdale, et neljapäeva hommikul hävitati SBU ja Ukraina mereväe ühise sõjalise operatsiooni käigus Vene õhutõrjesüsteem S-400 Triumph.

Alul hävitati SBU droonidega õhutõrjekompleksi radar ja antennid ning seejärel hävitati süsteemi laskeseadeldised Ukraina enda välja arendatud Neptuni rakettidega.

Saksa parlamendisaadikud nõuavad, et Berliin saadaks Tauruse raketid Ukrainasse

Saksamaa parlamendisaadikud saatsid kirja kantsler Olaf Scholzile ja kaitseminister Boris Pistoriusele. Kirjas nõudsid saadikud, et Saksa valitsus saadaks Tauruse tiibraketid Ukrainasse.

Kirjale kirjutasid alla Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), Anton Gofreiter (rohelised) ja Andreas Schwarz (SPD). Kõik kolm saadikut kuuluvad Saksa võimuliitu.

"Eelkõige vajab Ukraina tiibrakette Taurus, mida kasutab Bundeswehr, et nõrgestada Venemaa sõjaväelogistikat," seisab kirjas.

Saadikud kinnitasid, et Ukraina valitsus lubas neid rakette kasutada ainult enda riigi territooriumil.

"Me ei näe põhjust selles lubaduses kahelda. Saksamaa peab jätkama õhutõrje, laskemoona, soomusmasinate ja tankide tarnimist," ütlesid saadikud.

Blinken: USA eesmärgiks on takistada Venemaa strateegilist edu Ukrainas

USA välisministri Antony Blinkeni sõnul on Ameerika Ühendriikide ülimaks eesmärgiks Ukraina toetamisel hoida ära igasugune Venemaa strateegiline edu Ukrainas. Venemaa edu Ukrainas oleks Blinkeni sõnul kutse agressoritele igal pool mujal.

Blinkeni sõnul tahab USA maksimeerida ukrainlaste võimet vabastada Venemaa poolt okupeeritud alad. Vene Föderatsiooni relvajõudude kontrolli all on jätkuvalt 17 protsenti Ukraina territooriumist.

Ukraina õhutõrje tulistas alla 17 Vene Shahed drooni 22-st

Ukraina kaitsejõudude peastaabi teatel tulistas Ukraina õhutõrje alla 22-st Vene Shahed-136/131 droonist 17 drooni.

Ukraina meredroonid ründasid jälle üht Vene Musta mere laevastiku laeva

Vene kaitseministeeriumi teatel ründasid Ukraina väed edutult kell viis hommikul Vene mereväe patrullaeva Sergei Kotovit viie mehitamata meredrooniga. Venemaa väitel hävitati kõik viis meredrooni.

Ukraina sõjaväeluure ülem Kõrõlo Budanov ütles hiljuti, et Ukraina meredroonidest jõuab sihtmärgini 30 kuni 40 protsenti, kuid tegu on siiski efektiivse relvaga.

Kell 5.40 toimus Krimmis Jevpatorijas võimas plahvatus

Okupeeritud Krimmi poolsaare lääneosas Jevpatorijas on teated plahvatustest. Tõenäoliselt on tegu droonirünnakuga, vahendas BBC venekeelne teenistus tuginedes kohalikele allikatele. Hiljem levisid sotsiaalmeedias videod plahvatustest.

Ukraina Telegrami kanal Krimski Veter (Krimmi tuul) jagas videot, milles on näha võimast plahvatust okupeeritud Krimmi poolsaarel Jevpatorija lähistel. Jevpatorija asub Krimmi poolsaare lääneosas. Plahvatus toimus kohaliku aja järgi kell 5.40.

Krimmi Telegrami kanal ChP Sevastopol teatas neljast suurest plahvatusest. BBC tõi esile, et pole selge kas tegu on varem teatamata plahvatustega või on tegu uue rünnakuga. Jevpatorijas paiknevad mitmed Vene relvajõudude üksused. See ei asu kaugel ka Sakõ õhubaasist, mida Ukraina relvajõud on samuti rünnanud.

Vene kaitseministeeriumi väitel tulistati Krimmi kohal alla 11 Ukraina drooni ning Ukraina rünnak peatati. Vene kaitseministeerium ei kommenteerinud teateid plahvatustest Jevpatorijas.

Venemaa: Brjanski oblasti kohal tulistati alla neli drooni

Vene kaitseministeeriumi teatel tulistas Vene õhutõrje Brjanski oblasti kohal alla neli drooni.

Varahommikul suleti taas liiklus Kertši väina sillal

Neljapäeva varahommikul suleti taaskord ajutiselt liiklus ebaseaduslikult rajatud Krimmi sillal, vahendas Ria Novosti. Sarnaselt suleti sild ja kolmapäeva öösel, kui Ukraina ründas Sevastopolis laevaremonditehast Storm Shadow tiibrakettidega.

Venemaa ehitatud Kertši väina sild ühendab Vene Föderatsiooni Krimmi poolsaarega üle Kertši väina.

Ebaseaduslikult rajatud Kertši väina sild selle aasta juulis Autor/allikas: SCANPIX/STRINGER/AFP

Kuleba: ATACMSi ja Tauruse rakettidega on progressi

Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba ütles Ukraina televisioonis, et USA päritolu ATACAMS-i ja Saksa päritolu Tauruse rakettide tarnetega on progressi, vahendas Radio Svoboda. Kuleba samas möönis, et lõplikke tarneotsuseid pole ei Washingtonis ega Berliinis veel tehtud. ABC News teatas hiljuti, et USA tõenäoliselt saadab Ukrainale ATACMSi rakette.

USA päritolu ATACMSi rakette saab kasutada juba varem Ukrainale antud HIMARSi mitmikraketiheitjatega. Taurus on Saksa tiibrakett, mis on sarnane brittide Storm Shadow raketi ja Prantsuse SCALP raketiga. Mõlemaid raketitüüpe on Ukraina juba neilt kahelt vastavalt riigilt saanud.

Kuleba sõnul on samas Ukraina jaoks eriti oluline täiendavate õhutõrjesüsteemide saamine.

Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 620 sõdurit, 30 suurtükisüsteemi ja ühe allveelaeva

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas neljapäeval hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 270970 (võrdlus eelmise päevaga + 620);

- tankid 4599 (+15);

- jalaväe lahingumasinad 8810 (+18);

- lennukid 315 (+0);

- kopterid 316 (+0);

- suurtükisüsteemid 5902 (+30);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 766 (+2)

- õhutõrjesüsteemid 517 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 4697 (+47);

- tiibraketid 1455 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 8458 (+14);

- laevad / paadid 20 (+1);

- allveelaevad 1 (+1)

- eritehnika 889 (+5).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.