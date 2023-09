Analüütikud on edasistes intressitõusudes eriarvamusel

Euroopa Keskpank tõstis taas baasintressimäärasid ja need on nüüd läbi aegade kõrgeimal tasemel.

Neljapäeval otsustatud tõus oli järjekorras juba kümnes. Kõige olulisem, hoiustamise püsivõimaluse intressimäär kerkis 3,75 protsendilt nelja protsendini.

Euroopa Keskpanga eesmärk on saada euroala inflatsioon kahe protsendi juurde. Tänavuseks inflatsiooks prognoositakse 5,6 protsenti.

Keskpank märkis, et hinnatõus küll aeglustub, kuid mitte nii palju kui soovitakse.

"Inflatsioon jätkab langust, kuid on oletatavalt siiski liiga kõrge liiga pikka aega. Me oleme eesmärgiks seadnud kindlustada inflatsiooni languse kahe protsendini, meie kaheprotsendilise keskpika perioodi eesmärgini. Selle eesmärgi saavutamiseks otsustas keskpanga nõukogu täna tõsta kolme baasintressimäära 25 baaspunkti võrra. Ekspertide septembrikuu euroala makromajandusliku prognoosi kohaselt on keskmine inflatsioon 2023. aastal 5,6 protsenti, 2024. aastal 3,2 protsenti ja 2025. aastal 2,1 protsenti. See tähendab korrigeerimist ülespoole 2023. ja 2024. ning allapoole korrigeerimist 2025. aasta puhul," rääkis Euroopa Keskpanga president Christine Lagarde.

Euroopa Keskpanga intressiotsustest sõltub ka pankadevaheline laenuintress euribor, mis omakorda mõjutab eestlaste laenu- ja liisingumakseid. Kuue kuu euribor neljapäeval kerkis ja jääb nüüd napilt alla nelja protsendi.

Analüütikud on eriarvamusel, kas varsti on oodata intressimäärades leevendust.

"See intressimäär tõsteti euroala või euroajaloo kõige kõrgema taseme peale ja kui vaadata ka seda ostust, mis täna tehti, siis sealt paistab olevat küll, et see intressimäära tõstmine on jäänud viimaseks. /.../ Meie prognoos on ikkagi praegu selline, et järgmise aasta kevadest võib hakata Euroopa Keskpank intressimäärasid allapoole tooma sellepärast, et nüüd lisaks inflatsiooniteemale on ju oluline ka see, kuidas kõrged intressimäärad on majandust mõjutanud ja kõrged intressimäärad on juba nõudlust üha enam vähendamas," rääkis Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina.

"Mina üldist optimismi inflatsiooni taandumise osas veel jagada ei julge ja seetõttu ma ei välistaks ka seda, et Euroopas intressitase paari aasta jooksul ikkagi kõrgemal liigub," ütles Redgate Capitali investeerimise valdkonnajuht Peeter Koppel.

"Üldiselt plaane võiks teha või arvestada võiks sellega, et mis juhutuks siis, kui euribor oleks viis protsenti. /.../ Laenuvõtja võiks mõelda seda, et intressimäärad püsivad kõrgemal kauem. Sellist asja, et euribori tõusmine näiteks nelja protsendi juurde on mingisugune selline asi, mis on hirmus, kohutav ja ebatavaline ja varsti on ühe või 0,5 juures tagasi, sellist asja ei ole mõtet oodata," lisas ta.