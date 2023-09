Sõja 569. päev: Briti luure hinnangul jääb Sevastoopoli kuivdokk mitmeks kuuks rivist välja

Oluline 15. septembril kell 20.53:

- Briti luure hinnang: Sevastoopoli kuivdokk on mitmeid kuid rivist väljas;

- Ukraina peastaap: Andrijivka Ida-Ukrainas on vabastatud;

- USA meedia: Zelenski läheb ÜRO Peaassambleele ja kohtub Bideniga;

- Hersoni oblastis algab sundevakuatsioon rindeasulates;

- Analüütik Rob Lee: Ukraina edenemise määrab reservide olemasolu;

- Ukraina: tabasime neljapäeva hommikul Vene patrull-laeva Sergei Kotov;

- Zelenski: Rahvusvaheline Kriminaalkohus avas Ukrainas oma kontori;

- Tuntud Ukraina oligarhile Kolomoiskõile esitati kolmas kahtlustus;

- Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 470 sõdurit, 28 suurtükisüsteemi ja 13 tanki.

Ukraina teatas taas edusammudest Bahmuti lähistel

Ukraina peastaap teatas, et riigi väed jätkavad ründetegevust Bahmuti suunal. Peastaap teatas, et Ukraina väed on Kliššivka ümbruses teinud edusamme. Küla asub Bahmuti lõunatiival. Peastaap lisas veel, et Ukraina armee jätkab pealetungi Melitopoli suunal, vahendas Ukrainska Pravda.

FT: Ukraina liitlased peavad arvestama kurnamissõjaga

Ukrainlaste hinnangul on neil vastupealetungiks rohkem aega kui USA esikindral Mark Milley hiljuti hindas. Milley sõnul olevat ukrainlastel vastupealetungiks aega veel vaid kuu kuni kuus nädalat. Samas Ukraina valitsusametnikud juhtisid tähelepanu, et Lõuna-Ukraina on pigem kuivem ja sealsed talved on leebed. "Me ei ole Aafrika vihmase aastaajaga," ütles Yalta Euroopa Strateegia konverentsil Ukraina sõjaluure ülem Kõrõlo Budanov.

Samas olevat Ukraina valitsusametnike seas selge realistlik arusaam, et edasine sõda tuleb aeglane kurnamissõda, kirjutas Financial Times. Seetõttu on oluline küsimus, et kas Ukraina lääneriikidest toetajad on valmis andma Ukrainale veelgi suurema osa oma sõjalistest varudest pikema aja jooksul.

Kuigi mõned NATO taustaga isikud on öelnud, et Ukraina vägede kurnamissõda näitab nende Nõukogude sõjalise pärandi taas esile kerkimist, siis on nii Ukraina valitsusametnike kui ka pealetungi jälginud lääneriikide analüütikute sõnul selline lähenemine kohapealsete tingimustega rohkem arvestav.

Ukraina sai kätte 51 sõduri säilmed

Kiiev teatas reedel, et Venemaa poolt okupeeritud aladelt toodi tagasi 51 langenud Ukraina sõduri surnukehad. Alates täiemahulise sissetungi algusest on Ukraina kätte saanud 1832 sõduri säilmed, vahendas The Kyiv Independent.

Belgia kinnitas osalemist Ukraina pilootide väljaõpetamises F-16 jaoks

Belgia kaitseminister Ludivine Dedonder kinnitas reedel oma riigi osalemist Ukraina pilootide väljaõpetamises lendamiseks mitmeotstarbeliste hävituslennukitega F-16.

Ministri sõnul osaleb Belgia sellega "F-16 koalitsioonis", mida juhivad Holland ja Taani.

"Belgia kaitseministeerium saadab lähinädalatel kolm sõjaväelast Taanis asuvasse keskusesse, kus koolitatakse Ukraina piloote F-16 lennukite jaoks," ütles Dedonder.

Järgmisel aastal saadab Belgia sinna kaks õppelennukit F-16B.

Briti luure: rünnatud Sevastoopoli kuivdokk on mitmeid kuid rivist väljas

Ühendkuningriigi kaitseministeerium hindas oma reedeses luureülevaates, et Ukraina rünnakus Sevastoopoli Sevmorverfi laevaremonditehasele hävis selgelt dessantlaev Minsk. Kilo klassi allvelaev Rostov-na-Donu (Rostov Doni ääres) sai tõenäoliselt katastroofilisi kahjustusi. Katsed allveelaev taas töökorda seada võib võtta aastaid ja minna maksma sadu miljoneid dollareid.

Brittide hinnangul on väga realistlik, et laevarusude eemaldamine kuivdokist võtab mitmeid kuid aega. See tekitab suuri probleeme Vene Musta mere laevastiku hooldamisele. Rostovi kadu eemaldab sõjatandrilt ühe Venemaa neljast allveelaevast, millega Vene merevägi sai Ukraina pihta rakette tulistada.

Despite the Russian Ministry of Defence downplaying the damage to the vessels, open-source evidence indicates the Minsk has almost certainly been functionally destroyed, while the Rostov has likely suffered catastrophic damage.

Ukraina õhukaitse tulistas alla kõik Hmelnõtskõi oblastit rünnanud droonid

Ukraina õhuvägi teatas reede hommikul Vene droonirünnaku tõrjumisest Hmelnõtskõi oblastile. Õhuväe teatel kasutasid Vene väed rünnakus taaskord Iraani päritolu Shahed 136/131 droone ning kõik 17 drooni tulistati alla. Droonid liikusid Hmelnõtskõi poole kasutades mitmeid eri marsuute.

Ukraina peastaap: Andrijivka Ida-Ukrainas on vabastatud

Ukraina kaitsejõudude peastaabi hommikuse rindeülevaate kohaselt on Ukraina väed võtnud enda kontrolli alla Andrijivka Ida-Ukrainas. Andrijivka paikneb Bahmutist lõuna pool Kliššivka lähistel.

Veel neljapäeval oli ebaselge, et kas see asula on vabastatud või mitte. Peastaabi teatel tekitasid Ukraina väed vastasele asula vabastamisel märkimisväärseid kaotusi isikkoosseisu ja tehnika osas ning kinnistasid end saavutatud piiridel.

BREAKING: The Armed Forces of #Ukraine have liberated #Andriivka in the Bakhmut direction

Glory to Ukraine!



Glory to Ukraine! pic.twitter.com/gW5SU3khNR — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) September 15, 2023

USA meedia: Zelenski läheb ÜRO Peaassambleele ja kohtub Bideniga

NBC News teatas tuginedes kõrgetasemelisele Ukraina valitsusallikale, et Ukraina president Volodõmõr Zelenski kavatseb järgmisel nädalal külastada ÜRO Peaassambleed New Yorgis. Samuti peaks Zelenski kohtuma USA presidendi Joe Bideniga.

USA president Joe Biden külastas selle aasta veebruaris Ukraina pealinna Kiievit.

Poola president Duda: kavatsen Zelenskiga New Yorgis rääkida Ukraina viljast

Poola president Andrzej Duda kinnitas Poola meediale, et kavatseb New Yorgis kohtuda Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga. Duda kinnitusel kavatsetakse arutada Ukraina vilja impordipiirangut. Poola ja mitmed teised Ukrainaga piirnevad riigid on lubanud kehtestada siseriiklikud piirangud Ukraina vilja ja teiste põllumajandustoodete impordile. Reedel lõppevad vastavad Euroopa Liidu piirangud, mida Euroopa Liit tervikuna ei soovinud pikendada.

Prezydent @AndrzejDuda dla @PAPinformacje: Za kilka dni, w Nowym Jorku, jestem umówiony z Prezydentem Ukrainy @ZelenskyyUa. Będziemy m. in. rozmawiać o zbożu. Ukraina musi zrozumieć nasze stanowisko - moim zadaniem jest dbanie o nasze polskie interesy.

Hersoni oblastis algab sundevakuatsioon

Hersoni oblasti sõjalise administratsiooni ülema Oleksandr Prokudini teatel otsustas oblasti kaitsenõukogu sundevakueeruda inimesed nendest Hersoni asulatest, mis on pideva Vene suurtükitule all. See puudutab konkreetselt lastega peresid.

Samuti kehtestatakse oblastis komandanditund, mis kestab kella kaheksast õhtul kella kuueni hommikul.

Kuigi Ukraina väed suutsid eelmisel aastal vabastada Dnipro jõe paremkalda ehk Hersoni oblasti läänepoolse osa, siis on ülejäänud oblast Vene vägede okupatsiooni all.

Analüütik: Ukraina edenemise määrab reservide olemasolu

Rindejoon Robotõnes on viimased kümme päeva enam-vähem paigal püsinud. Sõjandusanalüütik Rob Lee hinnangul on kriitiline muutuja reservide olemasolu. Kiiev saatis reservid rindele kuu tagasi ning Venemaa tegi sama. Siiski pole selge kui palju kumbki pool viimase kuu jooksul on kaotusi kandnud ning see määrab tõenäoliselt, et kui kaugele suudavad Ukraina väed edeneda.

The critical variable is still force availability. Kyiv began committing its reserves a month ago, and Russia committed its own in response. Unclear how much attrition both sides have sustained over the last month, but that will likely determine how far Ukraine can advance.

Ukraina: tabasime neljapäeva hommikul Vene patrull-laeva Sergei Kotov

Ukraina sõjaväeluure (HUR) allikad kinnitasid Ukrainska Pravdale, et Ukraina tegi neljapäeva hommikul eduka droonirünnaku Vene mereväe patrulllaeva Sergei Kotovi vastu. Väidetavalt laev hävis. Videot droonirünnakust jagas Ukraina digiminister Mõhhailo Fedorov.

Zelenski: Rahvusvaheline Kriminaalkohus avas Ukrainas oma kontori

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kiitis oma õhtuses videopöördumises värske kaitseministri Rustem Umerovi ja Ukraina Ülemraada inimõiguste voliniku Dmõtro Lubinetsi tööd uue kaitsevaldkonna ombudsmani ametikoha loomisel. Zelenski sõnul tuleb sõdurite õiguseid kaitsta ka kaitsevaldkonna sees.

Zelenski sõnul avas Rahvusvaheline Kriminaalkohus (ICC) Ukrainas oma harukontori, mis on nende suurim välikontor väljaspool Haagi Hollandis. Zelenski sõnul toob see Vene sõjakuritegude vastutusele võtmise lähemale.

Oligarh Kolomoiskõile esitati kolmas kahtlustus

Tuntud Ukraina oligarhile Ihor Kolomoiskõile esitati kolmas kahtlustus, teatas Ukraina presidendi kantselei ülema nõunik Serhi Leššenko. Kahtlustus esitati tema advokaadi juuresolekul. Kohtuasja eelne juurdlus on nüüdseks tuvastanud, et Kolomoiskõi tegeles organiseeritud grupi korraldamise ja kaitsmisega. See grupp omakorda tegeles ebaseadusliku tegevusega, mis on seotud Ukraina Privatbankiga.

Ihor Kolomoiskõi on üks Ukraina rikkamaid mehi ja president Volodõmõr Zelenskõi kunagine võtmeliitlane. Kolomoiskõi toetas Zelenski kandidatuuri 2019. aasta presidendivalimistel.

Kiievi kohus määras septembri alguses Kolomoiskõile kahekuulise aresti. Ukraina julgeolekuteenistus SBU teatas tollal, et Kolomoiskõit kahtlustatakse kelmuses ning ebaseaduslikus vara omandamises.

Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 28 suurtükisüsteemi ja 13 tanki

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas reedel hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 271440 (võrdlus eelmise päevaga + 470);

- tankid 4612 (+13);

- jalaväe lahingumasinad 8814 (+4);

- lennukid 315 (+0);

- kopterid 316 (+0);

- suurtükisüsteemid 5972 (+28);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 774 (+5)

- õhutõrjesüsteemid 521 (+4);

- operatiivtaktikalised droonid 4714 (+17);

- tiibraketid 1455 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 8492 (+34);

- laevad / paadid 20 (+0);

- allveelaevad 1 (+0)

- eritehnika 889 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.