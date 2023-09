Fantoomautode kokkuostja: inimesed saavad mure kaelast ja mina mõne euro

Millal ja kuidas fantoomautode kokkuostmine üldse teie jaoks algas?

Minu jaoks algas fantoomautode kokkuostmine umbes aprillikuus 2023. Jälgisin veidi aega, kui antud nii-öelda teenust hakati avalikult Facebooki gruppides pakkuma ning siis tekkis ka omal asja vastu huvi. Algselt sai proovitud, uuritud, kuidas süsteem saab nii toimida, et riigilõivuvabalt asja teha, ning kui see kõik oli selge, sai juba algusest peale kohe hoo korralikult sisse fantoomautode kokkuostuga.

Tõuke asjale andiski see, et on nõudlust ja kliente. Inimesed on rahul, saavad mured kaelast ja minul mõni euro taskus rohkem.

Meie andmetel olete Eestis rekordimees, sest teie nimele on kogunenud juba 1200 fantoomautot. Andke palun väike ülevaade, millised sõidukid need kirjade järgi on?

Eks valdav osa ongi nii-öelda rahvaautod, mis kunagi väga paljudel kodus olid ja mis praeguseks on lõpetanud oma elutee. Näiteks VW, Audi, Opelid, erinevad Fordid. Palju on muidugi ka BMW marki sõidukeid näiteks. Neid oli palju sel ajal ja eks palju ka müüdi või vahetati kas siis tervikuna või varuosadeks tegemise eesmärgil.

Väga paljud klientidest on öelnud, et tol ajal ei pandud väga suurt rõhku, et auto, millest vabaneti, jäi edasi nende nime peale. Paljud ei pannud üldse tähelegi. Ja siis ei olnud sel nii olulist tähtsust, sest polnud ka mingeid makse ega sundkindlustust jms. Oluliseks muutus nendest vabanemine alles siis, kui määrati sundkindlustus, nüüd ka veel juurde automaks.

Mida te üldse arvate sellest, et Eesti registris on nii palju fantoomautosid?

Minu arvates on sellise olukorra põhjustanud nii inimesed ise kui veidi ka riik. Inimeste süü on sel poolel, et ei aetud näpuga järge, kui auto näiteks omal ajal sai müüdud. Riik oleks pidanud ammu mõtlema sellele, kuidas seda olukorda saaks lahendada. Kui on näha, et autoga pole 10+ aastat ühtegi toimingut tehtud, võiks luua ju võimaluse selle registrist kustutada, seda autoomaniku enda loal või tõendil, et tegelikult seda autot pole olemas.

Praegu muidugi ise olen rahul, et see nii läinud on. Olen saanud väga paljusid inimesi aidata antud murega, samal ajal endale natukest lisaraha teenides.

Arvestades, et teie küsite oma teenuse eest 15 eurot ja olete enda nimele võtnud 1200 autot, siis olete teeninud justkui 18 000 eurot. Kas see on teie põhiteenistus ja kuidas maksuamet sellesse ärisse suhtub?

Käin päevatööl ja vabast ajast tegelen fantoomidega. Arvutuskäik päris paika ei pea, sest olen algusest peale kahe ja enama sõiduki vormistamise korral tasu oluliselt vähendanud. Võin julgelt öelda, et kogu tegeletud aja peale summa nii kõrgele ei küüni nagu arvutuskäik ette näeb.

Kas keegi ametnik on üldse huvi tundnud, miks te neid masinaid kokku ostate ja mida nendega edasi teete?

Senimaani ei ole see kellelegi huvi pakkunud.

Kes teie teenust tarbivad?

Täiesti tavalised meie oma Eesti inimesed, üldiselt lihtsad tavalised palgatöölised. Paljud jagavad kohe ka kontakti oma tuttavale, pereliikmele, sõbrale, naabrile, töökaaslasele.

Kui palju on kavandatav automaks kasvatanud nõudlust teie teenuse järele?

Alustades oli nõudlus suur. Kui vahepeal ilmusid artiklid, et võib-olla ei maksustata fantoomautosid, oli nõudlus väiksem. Kuid kohe, kui tuli avalikuks, et siiski iga sõiduk, mis on registris, läheb maksu alla, suurenes taas huvi teenuse vastu koheselt.

Nii teie kui mõned teised on avastanud justkui tagaukse, et fantoomidega saab äri teha ilma riigilõivu tasumata nii, et müüja võõrandab sõiduki ja ostja võtab selle vastu, aga ei vii tehingut päris lõpule. Auto jääb võõrandatud staatusesse. Kas te usute, et need 1200 või rohkem masinat, mis teie nimel on, saavad lõpmatuseni jääda n-ö õhku rippuma?

Kõik on legaalne. Transpordiamet on öelnud, et kui inimesed ise omavahel e-teeninduses kinnitavad sõiduki üleandmise, on see eraisikute vaheline asi ning neil pole põhjust sekkuda. Nii öeldi ka teie enda saates.

Ma ei näe põhjust muretsemiseks, et keegi peaks kuidagipidi saama muuta asja ringi, et need sõidukid tagasi vanadele omanikele läheks. See on pigem võimatu. Kui võimalus transpordiameti e-teeninduses sellisel moel auto omanikku vahetada on loodud, on see kõik legaalne ja oleks absurdne hakata järsku tühistama seda kõike.

Mitte, et ma tahaks inimeste arvelt rikkaks saada ja mitte et ma kuidagipidi oleks riigi vihkaja, aga kui nüüd luuakse süsteem, kuidas see ei saaks enam nii toimida, oleks see minu arvates veidi ebaloogiline ja ebaaus.

Mida te ise kavatsete nende rohkem kui tuhande teie nimel oleva kandega edasi teha? Ja kas te ei karda, et ühel päeval tuleb tasuda neilt automaksu või mingit muud lõivu, et neist lahti saada?

Hetkeseisuga kogun, lasen asjal rahulikult tiksuda ja meeleldi aitan inimesi nendest mureautodest vabaneda. Mina ei karda makse ega muid lõive, minu nimel võivad nad nii tiksuda.