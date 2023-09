Veebiplatvormide töötajate maksustamine jõuab seadusesse

Peagi kirjutatakse seadusesse, et kui veebiplatvormil töötaja pole eraisikust ettevõtja, siis peab tema eest tööjõumaksud tasuma platvorm. Rahandusministeeriumi esindaja sõnul on platvormid seda nõuet täitnud juba möödunud aastast, seega seadustab riik kehtiva olukorra.

"Maksumuudatus platvormidele ja platvormi all sõitvatele juhtidele täna tegelikult mingit muudatust kaasa too, sest nende tegevus on juba seadusega kooskõlas. Soovime selle seadusega saavutada aga, et meil ei korduks aasta-kahe tagune olukord, kui meil olid platvormidega erinevad tõlgendused selles osas, millised on nende töötajate maksukohustused," rääkis rahandusministeeriumi maksu- ja tollipoliitika osakonnajuhataja Erle Kõomets.

"Toona jõudsime ühtsele arusaamale platvormidega. Täna platvormid nõuavad üldiselt, et teenuse osutajad valiksid endale ettevõtja staatuse, et neil peab olema kas ettevõtluskonto või nad peavad olema füüsilisest isikust ettevõtjad (FIE) või neil peab olema osaühing (OÜ). Sellega on teema tegelikult lahendatud," lausus Kõomets.

Kui aga äpi vahendusel osutab teenust ja saab teenuse osutamise eest tasu n-ö tavaline füüsiline isik (kes ei ole ettevõtluskonto omanik, FIE või ei tegutse OÜ kaudu), siis on äpi omanikul ehk teenuse vahendajal kohustus deklareerida ja tasuda tööjõumaksud.

Sajaprotsendilist kindlust, et kõik platvormitöötajad on ennast ettevõtjaks teinud, riigil täna ei ole. "Seda jälgib maksu- ja tolliamet. Ja siin kindlasti on abiks ka seadus, mis jõustus selle aasta algusest, mis käsitleb platvormide infokohustust, et platvormid peavad säilitama ja koguma infot selle kohta, kes on need teenuse osutajad, kes läbi platvormi tulu saavad. See info on neil vaja esitada maksuametile 2024. aasta jaanuaris," ütles Kõomägi.

Riigil on kavas ka teine maksumuudatus. "Kui füüsiline isik osutab teenust teisele füüsilisele isikule, see tähendab, et kui inimene võtab endale kellelegi teenuse osutaja, ükskõik, kas see on siis ehitusmees või lapsehoidja, siis täna on seadus selline, et teenuse ostja peaks arvestama sotsiaalmaksu ja kandma teenuse osutaja töötajate registrisse. Ja see on tegelikult üsna tühi säte, sest selle järgi elu tegelikult täna ei käi ja maksuametil ei ole ka võimekust sinna väga sügavalt sisse vaadata. Seega teeme nii, et kohustus liigub teenuse ostjalt teenusepakkujale," sõnas Kõomägi.