Leedu saadab ränderünde tõrjumiseks Valgevene piirile armee üksusi

"Oleme relvajõududega kokku leppinud täiendavate vägede saatmises Valgevene piirile Varėna piiriringkonda alates tänasest," ütles Leedu Riikliku Piirivalveteenistuse (VSAT) ülem Rustamas Liubajevas neljapäeval.

Ta keeldus avaldamast täiendava kontingendi suurust, kuid lisas, et Leedu relvajõudude üksused aitavad piirivalvel mitut piirilõiku turvata.

VSAT teatas neljapäeva hommikul, et Leedu piirivalvurid on viimase 24 tunni jooksul tagasi saatnud 48 inimest, kes üritasid ebaseaduslikult üle piiri tulla.

Lithuania is strengthening its border security with Belarus by deploying additional military units



This decision comes in response to the rising number of illegal migrants attempting to cross into Lithuania from Belarus.



Rustamas Liubajevas, head of Lithuania's State Border… pic.twitter.com/GgbLGvBBYM