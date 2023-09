Jaanus Karilaid astub Isamaasse

Keskerakonna endine aseesimees Jaanus Karilaid, kes lubas enne erakonna esimehe valimisi, et Mihhail Kõlvarti võidu korral lahkub erakonnast, teatas laupäeval, et otsustas astuda Isamaa liikmeks.

"Olen otsustanud liituda erakonnaga Isamaa," kirjutas Karilaid sotsiaalmeedias.

Karilaidi sõnul olid Keskerakonna juhi valimised möödunud pühapäeval olid tema jaoks põhimõtteline valik. "Teatasin sellest avalikult juba enne kongressi. Täna kinnitan, et jään oma seisukohale kindlaks," rõhutas ta.

Karilaidi hinnangul näitab Kõlvarti varasem tegevus, et ta ei lähtu Eesti parimatest huvidest ning eesti keele ning laiemalt eestluse kui kultuuri- ja väärtusruumi kindlustamine, ei kuulu Kõlvarti eesmärkide hulka.

"Olen sügavalt veendunud, et Vene-Ukraina sõja valguses ei vaja Eesti sellist poliitilist liikumist ning ma ei pea võimalikuks olla selles osaline," märkis ta.

Kariliaid hinnangul on paljud Keskerakonna liikmed praegu nõutud ja segaduses. "Raskes olukorras tuleb teha otsus, mis lähtub südametunnistest. Kutsun ka teisi Keskerakonna liikmeid tegema oma valik just siseveendumusest lähtuvalt," kirjutas ta. "Aus on seda teha just nüüd, mitte lükata otsustamist ebamäärasesse tulevikku."

Põhjendades oma otsust liituda Isamaaga, kirjutas Karilaid, et kuna Eesti vajab positiivset alternatiivi praegusele valitsusele, siis on tema hinnangul just Isamaa "mõistlik valik neile, kes ei taha näha poliitikat vaid Reformierakonna ja EKRE vastanduva vägikaikaveona".

"Usun, et saan Isamaa erakonnas anda panuse nii oma valijate eest kui laiemalt Eesti ees seisvate ülesannete lahendamisel. Aitäh Keskerakonna liikmetele senise koostöö eest," lõpetas Karilaid oma pöördumise.

Karilaid: mind kutsusid kõik peale Reformierakonna

ERR-i küsimusele, kas teda kutsusid ka teised parteid endaga liituma, vastas Karilaid, et kutsusid kõik peale Reformierakonna.

Põhjendades Isamaaga liitumist, ütles Karilaid, et tal on olnud hea koostöö selle erakonna esimehega. "Ja eks Isamaaga on Keskerakond olnud ju ka valitsuses, siis kui Jüri Ratas oli peaminister. Isamaa liikmetega on mul olnud väga hea koostöö," lisas ta.

Reinsalu: Karilaid tegi õige otsuse

Isamaa esimees Urmas Reinsalu teatas meediale saadetud kommentaaris, et "Jaanus Karilaid tegi õige otsuse, sest see valik on tehtud sisemise veendumuse alusel".

"Mul on hea meel Jaanuse liitumise üle Isamaa meeskonnaga. Olen kindel, et tema liitumine tugevdab Isamaa meeskonda nii riigikogus kui Eestis laiemalt.

Tean, et see otsus ei sündinud kergelt, kuid Jaanuse otsuses on olemas julgus ja kindlameelsus, mis tänase valitsuse poliitikas puudub," ütles Reinsalu.

Jaanus Karilaid oli Keskerakonna liige alates 1997. aasta maikuust, erakonna juhatusse valiti ta 2015. aastal. Keskerakonnast astus ta Äriregistri andmeil välja laupäeval 16. septembril.