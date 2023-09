Läänemetsa sõnul jõuti eelarveläbirääkimistel patiseisu

Kuigi pangamaksu toetasid nii sotsiaaldemokraadid kui ka Eesti 200, jäi Reformierakond siiski vastaspoolele.

Läänemets ütles, et selgemale kokkuleppele jõuti aga automaksu osas, mis keskendub varasemast enam sõiduki saastekvoodile. Samuti on järgmisest aastast oodata uusi makse ning kärpeid, kuid milliseid täpselt, kohtumisel selgeks ei saanud.

Rahandusminister Mart Võrklaev keeldus teemat kommenteerimast, tuues põhjuseks soovi intensiivsetest päevadest puhkamiseks. Eelarvekõnelused jätkuvad esmaspäeval.

"Automaksuga põhimõtteliselt see loogika, kuidas see rahandusministri poolt välja käidi – enam-vähem jääb samaks, tuleb rohkem keskkonnasäästlikum ja rohkem luksusautosid, kallemaid autosid maksustav. Aga mis need täpsemad numbrid on, ma ei saa enne öelda, kui rahandusminister ise neid meile täpsemalt näidanud on, seda oskab rahandusminister ise kommenteerida paremini," lausus Läänemets.

See, et valitsuses on kaks parempoolset erakonda ja üks vasakpoolne erakond ning ollakse majandus- ja rahandusteemadel erinevatel nägemustel, ei ole kellegi jaoks uudis; pigem on küsimus, millal kompromiss leitakse ja milline see olema saab, lausus siseminister.

"Loomulikult võiks seda protsessi teistmoodi või varem alustada, selliseid tähelepanekuid võib ikka teha, aga ma arvan, et see ei muuda koalitsiooni tervist kuidagi halvemaks," ütles Läänemets.

"Me rääkisime lisaks sellele, et kaks miljardit eurot on riigieelarves puudu, et järgnevatel aastatel tuleb kardetavasti uusi makse teha, ja see on ka põhimõtteline küsimus, keda maksustada. Kas me peame ainult inimesi maksustama – sotsiaaldemokraadid arvavad, et pigem ettevõtetel peab ka panus olema või siis jõukamatel inimestel suurem panus. Me rääkisime sellest ja rääkisime ka kärpe poolest, et tuleb ka kokkuhoiutegevusi ja nulleelarve, mis võimaldab kokkuhoidu," rääkis Läänemets.