Oluline esmaspäeval, 18. septembril kell 5.50:

- Venemaa poolt okupeeritud Krimmis toimusid taas plahvatused;

- Budanovi sõnul võib Ukraina Venemaa maismaakoridori enne talve läbi lõigata;

- Podoljak hoiatas taas sõjaväest kõrvalehoidjaid tagajärgede eest.

Venemaa poolt okupeeritud Krimmis toimusid taas plahvatused

Venemaa poolt okupeeritud Krimmis oli pühapäeva hilisõhtul kuulda plahvatusi.

Ukraina meedia teatas, et plahvatused toimusid Sevastopolis. Ukrainska Pravda allika teatel oli tegemist Ukraina sõjaväeluure ja mereväe ühisoperatsiooniga. Venemaa kaitseministeerium väitis, et riigi väed tulistasid Krimmi edelaosas alla kaks Ukraina drooni.

Budanovi sõnul võib Ukraina Venemaa maismaakoridori enne talve läbi lõigata

Ukraina sõjaluure ülem Kõrõlo Budanov andis intervjuu väljaandele The Economist. Ta kommenteeris ka Ukraina vastupealetungi. Praegu käivad lõunarindel lahingud Krimmi maismaakoridori läbilõikamiseks. Budanov ütles, et Ukraina võib selle koridori juba enne talve läbi lõigata, vahendas Ukrainska Pravda.

Podoljak hoiatas taas sõjaväest kõrvalehoidjaid tagajärgede eest

Ukraina presidendikantselei ülema nõunik Mõhhailo Podoljak hoiatas pühapäeval taas sõjaväest kõrvalehoidjaid tagajärgede eest.

Podoljak rääkis probleemidest, millega seisavad silmitsi ajateenistusest kõrvalehoidjad ja välismaal ennast varjavad sõjaväekohuslastest ukrainlased. Nõunik ütles intervjuus Julia Latõninale, et esiteks algatavad ja saavutavad Ukraina korrakaitsjad kohtuotsused, et teise riiki lahkunud kodanik sai seda lubava tunnistuse korruptsiooni teel.

"Sellest lähtuvalt on vaja pöörduda riikide kohtutesse, kus need kodanikud asuvad, et nende pagulasstaatus seal tühistataks. Nad on seal teatud õigusliku staatusega pagulastena. Samuti tuleb pöörduda nende riikide kohtutesse ja tõestada, et isik sai selle tõendi pettusega," rääkis Podoljak.

Nõuniku sõnul on praegu selliste meeste väljaandmise menetlusega raskusi, sest enamikus lääneriikides, mille seas Euroopa riikides, on inimõigused kohtumenetluses esikohal. Nendes riikides usuvad nad, et inimesel on õigus karta võidelda oma kodumaa eest.

Seetõttu usub arvab Podoljak, et mitmete välisriikide kohtud tõenäoliselt väljaandmise osas otsuseid ei tee.

"Mis on võimalik? Tekivad registrid inimestest, kes need need fiktiivsed dokumendid hankisid ja siis on neil probleeme Ukrainasse tagasipöördumisega. Kui nad praegu vabatahtlikult ei naase, siis hiljem, kui sõda on läbi, siis tekib neil kindlasti teatud juriidilisi probleeme. Selgitatakse välja selgitada põhjused, et miks nad riigist lahkusid ja nii edasi," rääkis Podoljak.

Trump rääkis kokkuleppest sõja lõpetamiseks

USA endine president Donald Trump keeldus täpsustamast, kuidas ta täpselt kavatseb valimiste võidu korral Ukraina sõja lõpetada, kuid rääkis usutluses meediakanalile NBC õiglasest kokkuleppest.

Intervjuus ütles ekspresident, et plaani üksikasjade avalikustamise korral kaotab ta kõik oma kaardid ja sellepärast ta hoidub üksikasjadest.

"Aga ma ütleksin teatud asju Vladimir Putinile. Ma ütleksin teatud asju Volodõmõr Zelenskile, kellega mul on head suhted," ütles Trump.

Küsimusele, kas kokkuleppe võimaldaks Putinil säilitada okupeeritud alad, vastas Trump: "Ei, ei, ei, ei. Ma teeksin kõigi jaoks õiglase tehingu. Teeksin selle õiglaseks."

Endine president seletas, et valimisvõidu korral kavatseb ta Ukraina ja Venemaa presidendid niiöelda ühte tuppa tirida, et nendega kokkuleppele jõuda.

Uudisteagentuur UNIAN tõi välja, et Trump on Ukraina sõja osas varemgi igasuguseid skandaalseid ja üsnagi segaseid avaldusi teinud. Kui Trump teatas oma osalemisest presidendivalimistel, siis lubas ta 24 tunni jooksul Ukraina sõja lõpetada.