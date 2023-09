Von der Leyen toetab Itaalia karmi rändepoliitikat

Pühapäeval külastas Lampedusa saart Itaalia peaminister Giorgia Meloni, temaga koos läks saarele ka von der Leyen. Meloni ütles siis, et kaalul on Euroopa tulevik.

Von der Leyen tõi välja kümnest punktist koosneva plaani. Von der Leyen lubas Lampedusa inimestele, et Euroopa Liit pakub neile tuge ja aitab neil rändekriisiga toime tulla. EL-i plaan näeb ka ette, et tuleb välja selgitada, kellel on õigus varjupaigale. "Need, kellel pole õigust, ei saa jääda," ütles von der Leyen.

Reedel hoiatas Meloni inimesi, et nad ei üritaks Vahemerd ebaseaduslikult ületada. "Need, kes teevad seda ebaseaduslikult, võetakse kinni ja saadetakse kodumaale tagasi," märkis Meloni.

Von der Leyen rõhutas, et võidelda tuleb inimkaubanduse vastu. Tema sõnul tuleb selle käigus teha tihedamat koostööd Põhja-Aafrika riikidega, nagu Tuneesia. Need riigid saavad EL-ilt ka raha, et nad aitaksid piirata migrantide voogu Euroopasse.

Tuneesia ranniku lähedal asuvale Lampedusa saarele tuli hiljuti mitu tuhat inimest. Von der Leyen on juba varem sisserände küsimuses avaldanud Melonile toetust. Suve alguses sõitis ta koos Meloniga Tuneesiasse, et otsida sealt toetust ebaseadusliku rände peatamiseks. Politico kirjutab, et Meloni võib järgmisel Euroopa Ülemkogul teha ettepaneku, et alustataks Euroopa mereväe missiooni Vahemerel.

Sel aastal on Itaaliasse tulnud üle 127 000 migrandi, mis on ligi kaks korda rohkem kui eelmise aasta samal perioodil.