Läänemets: enne kui olulistes asjades pole kokkulepet, pole ka riigieelarvet

Reformierakond pangamaksu ja ettevõtete maksustamist ei toeta, ütles esmaspäeval veel kord rahandusminister Mart Võrklaev.

"Pankasid me oleme juba täiendavalt maksustanud. Kevadel need otsused teinud. Nende kasumitelt täna laekub oluliselt rohkem raha eelarvesse, sel aastal kuni 70 miljonit. Ja ettevõtete tulumaks. Et rasketes tingimustes minna ettevõtetest lihtsalt raha välja võtma, kui neil on vaja seda enda elushoidmiseks ja investeeringuteks, see lihtsalt veel rohkem pärsib majandust ja teeb olukorra ettevõtjate jaoks keerulisemaks," lausus Võrklaev.

Eesti 200 esimees Lauri Hussar sõnas, et Eesti 200 võitleb jätkuvalt julgeoleku ja hariduse rahastamise eest.

"Meie tahame seista julgeoleku rahastamise eest ehk kaitsekuludelt, on väga selge konsensuslik seisukoht, me ei kärbi. Mina isiklikult ja Eesti 200 on seisukohal, et ka hariduskuludelt ei tohiks kärpida, sellepärast et see on meie kõige parem pika plaani poliitika," ütles Hussar.

Ka sotsiaaldemokraadid seisavad sotside juhi Lauri Läänemetsa sõnul hariduse rahastamise eest. Läänemets ütles, et kompromisse ja koostööd on osapooled eelarvekõnelustel teinud palju.

"Me oleme saanud praegu nii kaugele, et uut kärpekirvest päästeameti ja politsei kohal ei ole. Tõsi, praegu on veel üleval varasemad kärped, mis on riigieelarvestrateegiasse sisse kirjutatud. Nendes teemades me peame veel läbi rääkima. Ja sotsiaaldemokraatide jaoks väga oluline asi, mis automaksuga koos tulema peab, liikuvusereform ehk rohkem busse, rohkem ronge. Selles osas me oleme päris mitu suurt sammu edasi liikunud," lausus Läänemets.

Nii Läänemets kui ka Võrklaev ütlesid, et põhiliselt on eelarve siiski koos ning kokkuleppele on vaja jõuda veel viimastes asjades.

"Suures osas oli see ka Vihulas koos, aga seal on väga põhimõttelised sellised küsimused, mis tuleb kokku leppida. Kas või see, et teadusest tahetakse raha ära võtta, või see, mis me pangamaksuga teeme või pankade ülisuurte kasumitega. Need on olulised asjad, enne kui need pole kokku lepitud, siis see eelarve koos ei ole," ütles Läänemets.

Eelarvekõnelused jätkuvad homme. Homme kohtub peaminister Kaja Kallas ka pankade esindajatega, et võimalikku pangamaksu nendega arutada.