Oluline kolmapäeval, 20. septembril kell 5.55:

- Ukraina luure hinnangul kaalub Venemaa täiemahulist mobilisatsiooni;

- Suurbritannia annab Ukrainale täiendavalt kümneid tuhandeid suurtükimürske;

- Venemaa teatel tabas Belgorodi taas droonirünnak.

Ukraina luure hinnangul kaalub Venemaa täiemahulist mobilisatsiooni

Ukraina luure hinnangul kaalub Kreml võimalust kuulutada Venemaal välja täiemahuline avalik mobilisatsioon.

Ukraina kaitseministeeriumi luure peadirektoraadi kõneisiku Andrei Jussovi sõnul ei ole mobilisatsioonimeetmed Vene Föderatsiooni territooriumil katkenud.

"Need jätkuvad. Ja kuigi Putini sarnane isik teatab okupatsiooniarmee ridu täiendanud vabatahtlike arvust, pole see muidugi nii. Mobilisatsioonimeetmed on karmid ja repressiivsed. Ja täna me näeme, et kahuriliha värbamine jätkub," rõhutas Jussov.

Tema andmeil mobiliseeritakse Venemaal iga kuu mitukümmend tuhat inimest – üle 20 000.

"Hindame täiemahulise avaliku mobilisatsioonilaine stsenaariumi. Selle järgi, mida täna näeme rindejoonel, tuuakse hakklihamasinasse need üksused, kelle kaasamine oli planeeritud hilissügiseks või talveks. See tähendab, et okupantide isikkoosseisu kaotused on tõesti suured. Ja agressorriigi sõjalis-poliitiline juhtkond kaalub ka täieõigusliku, mitte varjatud mobilisatsiooni stsenaariumi," ütles Jussov.

Suurbritannia annab Ukrainale täiendavalt kümneid tuhandeid suurtükimürske

"Täna oleme näidanud Ühendkuningriigi vankumatut pühendumust Ukrainale ja otsustanud pakkuda rohkem sõjalist toetust, sealhulgas kümneid tuhandeid suurtükimürske, et võimaldada Ukrainal end kaitsta Venemaa provotseerimata sissetungi eest ja vallutada tagasi ebaseaduslikult okupeeritud territoorium," ütles kaitseminister Grant Shapps.

Ta märkis, et Suurbritannia on Ukrainale tarninud juba üle 300 000 suurtükimürsku. Sel aastal antakse Ukrainale üle veel kümneid tuhandeid mürske.

"Tagamaks, et Ukrainal on talve saabudes olemas enda kaitsmiseks vajalik, oleme määratlenud, kuidas Ühendkuningriik liigub järgmistel kuudel edasi meie toetusprioriteetide, sealhulgas õhutõrje- ja kaugmaavõimete, aga ka koolituse osas," lisas Shapps.

Venemaa teatel tabas Belgorodi taas droonirünnak

Venemaa kaitseministeerium väitis, et õhutõrje tulistas 19. septembril Belgorodi oblasti kohal alla kaks drooni.

Venemaa Belgorodi oblast piirneb Ukraina Luhanski, Sumõ ja Harkivi piirkondadega.

Läti saadab Ukrainale sõjalist abi

Läti kaitseminister Andris Spruds ütles, et riik saadab Ukrainale täiendavat sõjalist toetust. Abi raames saadab Läti Ukrainale õhutõrjesüsteeme ja laskemoona, vahendas The Kyiv Independent.