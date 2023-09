Riik annab maakondadele kohaliku elu edendamiseks lähiaastail 25 miljonit

Selleks, et toetada kõiki Eesti maakondi kohapealse elu edendamisel eraldab Eesti riik järgmise nelja aasta peale (2024-2027) maakondadele kokku 25 miljonit eurot. Regionaal- ja põllumajandusministeerium ning maakondlikud arenguorganisatsioonid on kokku leppinud peamised valdkonnad, mille ergutamiseks raha kasutatakse.

Pärast haldusreformi on omavalitsustel ülesanne maakonna arengut ühiselt suunata. Arengu suunamiseks annab oma rahalise panuse ka riik. Seega pole maakonna arengustrateegia elluviimise toetus, mida osapooled kutsuvad lühendiga MATA, maakondade jaoks uus asi. Varem on seesugusest toetusmeetmest rahastatud näiteks Valgamaal Pühajärve rannapargi arendamist puhke- ja esinemispaigaks ning Saaremaa ooperipäevade toimumist või tankla rajamist Ruhnu.

"Et täna me oleme liikumas siis sinna suunda, kus maakonnad on pidanud väga sisuliselt analüüsima seda, kuhu nad liiguvad ja kui nad on selle analüüsi ära teinud läbi maakonna arengustrateegia, siis riik panebki vastavalt nendes strateegiates ette nähtud eesmärkidele-visioonidele siis oma õla alla," rääkis Saaremaa abivallavanem Liis Lepik.

Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi regionaalarengu nõunik Julia Troitskaja lisas, et mõtteid, millele riik oma õla alla panna saaks, saab maakondade või omavalitsuste tasandil esitama hakata järgmisest aastast kuni 2027. aasta lõpuni. Taotlusi võib esitada jooksvalt.

"Projekti sisu peab kindlasti olema seotud konkreetse kinnitatud fookuse teemaga. Ehk et dialoogide raames me oleme rääkinud kõikide maakondadega ja nende fookusteemade spekter on üsna lai, et kõik sõltub nende maakondade eripärast ja prioriteetidest."

Nii näiteks soovib Valgamaa järgmise nelja aasta jooksul läbi MATA rahastatud projektide tõsta maakonna atraktiivsust kohalike elanike hulgas ja meelitada maakonda turiste ning potentsiaalseid investoreid. Ka Põlvamaal soovitakse riigi toel parandada inimeste tervist ja elu- ning töökeskkonda. Saaremaa n-ö fookusteemadeks on aga spetsialistide puuduse lahendamine ning meretööstuse arendamise ja innovatsiooniga seonduv.

"Mis puudutab seda meretööstust ja sinimajandust, siis seal meil on tihe koostöö Taltechi Kuressaare kolledžiga ja see MATA raha suunataksegi tegelikult Kuressaare kolledži ühe sellise suurema rahastustaotluse omaosaluse toetuseks ja selle raames saab Kuressaare kolledž oma tegevusi Saaremaal oluliselt võimestada. Mis puudutab tööjõustruktuuri või spetsialistide puudust, siis seal meil on suures plaanis kaks konkreetsemat asja – üks on see, et me tahame töötada välja sellise "Meile elama" programmi," selgitas Saaremaa abivallavanem.

Toetusmeetmest rahastab riik projektide maksumust 75 protsendi ulatuses, projekti läbiviija omaosalus on 25 protsenti. Toetuse minimaalne suurus projekti kohta on 50 000 eurot. Igal maakonnal saab olema ka oma eelarve, lisas Troitskaja.