Jaan Toots esitati Narva linnapea kandidaadiks

"Järgmine Narva linnapea peaks tooma linnavalitsuse ja linnavolikogu vahelistesse suhetesse rohkem konstruktiivsust ning keskenduma linnaorganisatsiooni tõhusale juhtimisele. Uus linnapea peab olema sillaks linnavõimu ja kohalike elanike ning Narva linna ja riigivõimu vahel. Meie hinnangul on Jaan Tootsil pikaaegse juhi ja ettevõtjana olemas vajalikud isikuomadused, et linnapeana õnnestuda ning juhtida strateegiliselt Narva arengut," teatas fraktsiooni Narva esimees, keskerakondlane Aleksei Jevgrafov.

Jevgrafov ütles ERR-ile, et linnapead hakatakse valima järgmise nädala teises pooles.

Jaan Toots teatas pressiteate vahendusel, et ettepanek on talle suur au ja veelgi suurem proovikivi.

"Soovin tuua Narva enda kogemusi poliitika- ja ettevõtlusmaailmast ning aidata kaasa töörahu taastamisele linnavalitsuse ja linnavolikogu vahel. Pean oluliseks linnamajanduse- ja kommunaalvaldkonna arengut, kvaliteetse linnaruumi loomist kõigile narvakatele. Samas ma usun, et Narva jaoks on väga aktuaalne ka sotsiaal- ja tervishoiuteenuste kättesaadavus. Vähemoluline pole ka koostöö riigiasutustega – eriti nendega, mis siin Narvas tegutsevad. Minu ideedest olulisemad on aga just narvakate enda mõtted ja mured – tahaksin pühendada rohkem aega just elanike kaasamisele," märkis Toots.

Jaan Toots kuulub alates 2019. aastast Keskerakonda ning juhib praegu selle Tartu piirkonda ja kuulub Tartu linnavolikokku. Tootsist sai pärast Mihhail Kõlvarti võitu Keskerakonna erakorralisel kongressil partei aseesimees.

Narva linnavolikogu otsustas 16. septembril peetud erakorralisel istungil umbusaldada linnapea Katri Raiki. Hääletusel toetas umbusaldusavaldust volikogu 31 liikmest 19, istungilt puudus neli saadikut.