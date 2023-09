Kriitikute hinnangul võib keskmise kiiruse mõõtmine tekitada ohtlikke olukordi

Reedel alustab transpordiamet neljal Eesti maanteelõigul keskmise kiiruse mõõtmist, et parandada liiklusohutust ning sellega vähendada hukkunute ja vigastatute hulka.

Mõõtmised toimuvad pea viie kilomeetrisel lõigul Tallinna-Narva maanteel Tallinna suunal, Ääsmäe-Haapsalu maanteel kolmeteist kilomeetri pikkusel lõigul Ääsmäe suunal, Tallinna ja Tartu vahelisel maanteel mõõdetakse samuti pea viie kilomeetrisel lõigul suunaga Tallinnasse ning Tallinn-Pärnu maanteel toimub mõõtmine üheksa kilomeetrisel alal, aga seal Pärnu suunal.

"Need kohad sellepärast, et me kasutame täna olemasolevaid kiiruskaameraid, mis on meie teede ääres olnud juba aastaid ja aastaid. 01.01 Me oleme nende tarkvara arendanud, täiendanud ja01.06 me mõõdame siis olemasolevate postide vahel kiiruseid ehk tegelikult me mõõdame aega - jagame selle läbitud tee pikkusega ja siis saame keskmise kiiruse," ütles transpordiameti peadirektor Priit Sauk.

Liiklusjurist Indrek Sirk ütleb, et sellisel mõõtmisel on nii positiivseid kui ka negatiivseid külgi ning teiste riikide kogemus näitab, et liiklussurmasid aitab see mõnevõrra vähendada, mistõttu tasub varianti kaaluda.

"Negatiivsena tähendab see seda, et üsna suur hulk liiklejaid hakkab tõenäoliselt sõitma lubatust aeglasema kiirusega ja nende liiklejate jaoks, kes on harjunud ja oskavad sõita täpselt piirkiirusega, tähendab see oluliselt närvilisemat liiklust. See tähendab ka seda, et tehakse võibolla ohtlikumaid möödasõite. Need möödasõidud võivad olla pikemad ehk kesta kauem, sellepärast, et kardetakse ületada seda lubatud piirkiirust," sõnas Sirk.

Autoajakirjanik Karl-Eduard Salumäe leiab, et suurem probleem kihutamisest on selles, et autod sõidavad teedel väga erineva kiirusega.

"Igaühe riskiisu on erinev. Kes on närvilisem, see teeb pikemaid möödasõite, mitmest autost korraga. Ma nagu ei usu hästi seda, et kui siis selline, kujundlikult väljendades, tihe kamp mesilasi on seal üksteise taga niimoodi kinni, siis seda möödasõidu isu nagu ei ole. Ma arvan, et on," rääkis Salumäe.

Katse ajal sõidukite ega juhtide andmeid ei registreerita ning piirkiiruse ületajatele trahve välja ei kirjutata. Projekti tulemused selguvad novembri lõpus.