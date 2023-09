- Ukrainas käivitusid taas õhuhäiresireenid;

Ukrainska Pravda teatas, et ööl vastu neljapäeva oli Ukrainas taas kuulda õhusireene. Ukraina presidendikantselei ülema nõunik Mõhhailo Podoljak rääkis, et venelaste poolt ajutiselt okupeeritud Krimm läheb järk-järgult Ukraina tulekontrolli alla.

Ukrainska Pravda teatas, et ööl vastu neljapäeva oli Ukrainas taas kuulda õhusireene.

Ukraina presidendikantselei ülema nõunik Mõhhailo Podoljak rääkis, et venelaste poolt ajutiselt okupeeritud Krimm läheb järk-järgult Ukraina tulekontrolli alla.

Podoljak rõhutas, et Venemaa sealsete okupatsioonivägede varustussuuna äralõikamine on Ukraina vägede strateegiline ülesanne.

Podoljak selgitas, et jutt käib Kertši väina tulekontrolli alla võtmisest ja sissetungijate hiiglasliku laotaristu hävitamisest Krimmi poolsaarel.

"Nüüd toimub 80 protsenti sissetungijate varustamisest Krimmi kaudu, nii et sündmused poolsaarel ei ole lihtsalt mõne ohvitseri või mõne peakorteri hävitamine," ütles Podoljak.

"Krimm on järk-järgult jõudmas Ukraina tulekontrolli alla. Täna elavad nad samamoodi rünnakute ootuses ja pea kogu aeg häiresireenide all. Nad saavad aru, et Krimm on suure ohuga territoorium. Ka õhuruum ei ole enam nii kontrollitud. Krimm on täna võti Vene okupatsioonigruppide võitlusvõime oluliseks vähendamiseks," rõhutas Podoljak.

Podoljak rõhutas, et Krimmile surve kasvatamiseks on Ukrainal piisavalt vahendeid ja erinevaid tööriistu.

Moskva süüdistusel abistasid USA ja Suurbritannia Ukrainat raketirünnakus Krimmis

Moskva väitis kolmapäeval, et Washington ja London aitasid Ukrainal korraldada läinud nädalal raketirünnakut Venemaa Musta mere laevastiku peakorterile annekteeritud Krimmi poolsaarel.

"Pole vähimatki kahtlust, et rünnak oli eelplaneeritud, kasutades Lääne luureallikaid, NATO satelliittehnikat ja luurelennukit," väitis Vene välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova.

Zahharova väitel viisid ukrainlased raketirünnaku ellu tihedas koostöös Ameerika ja Briti luureteenistustega.

Ukraina erioperatsioonide väeüksus avaldas 25. septembril täpsustatud teabe venelaste kaotuste kohta Vene Musta mere laevastiku staabi hävitanud operatsiooni tagajärjel. Muu seas väideti Venemaa Musta mere laevastiku komandöri tapmist.

Venemaa kaitseministeerium avaldas teisipäeval video, millel on näha Sokolovi osalemist videokohtumisel kaitseminister Sergei Šoiguga, mis seab kahtluse alla Ukraina väite, et admiral hukkus rünnakus.

Ukraina sõjaväelased teatasid, et nad täpsustavad Sokolovi kohta saadud teavet, sest usaldusväärselt kindlaks teha, kas videol olev mees on Sokolov, millal kohtumine toimus ja kus video filmiti on võimatu.

Poola opositsioon teatas, et Varssavi peab kindlasti jätkama Ukraina toetamist

"Ukraina võit on kindlasti Poola rahvuslikes huvides. Poola ei tohi oma positsiooni muuta, Ukraina sõjalist toetust ei tohiks kahtluse alla seada," ütles Poola opositsiooniliider ja endine peaminister Donald Tusk

Suhted Varssavi ja Kiievi vahel on teraviljaprobleemi tõttu viimasel ajal pingestunud. Slovakkia, Poola ja Ungari on kehtestanud Ukraina teraviljaimpordi keelu. Ukraina on juba esitanud hagi Maailma Kaubandusorganisatsioonile (WTO).

Poola peaminister Mateusz Morawiecki ütles tüli haripunktis, et Poola ei tarni enam Ukrainale relvi. President Andrzej Duda aga kinnitas hiljem ajakirjanikele, et peaministri sõnu "tõlgiti halvimal võimalikul viisil".

Poolas öeldakse, et nad ei tarni uusi relvi, mida ostetakse oma relvajõudude tarvis, kuid juba sõlmitud lepinguid täidetakse.