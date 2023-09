Vanasadama liini hakkab Tallinnas sõitma praegune tramm nr 2

Kui varem võis jääda mulje, et praegu rajatavat ja 46 miljonit maksma minevat Lennujaama-Vanasadama trammiliini hakkab sõitma täiesti uus liin, siis tegelikult muudetakse praeguse trammi nr 2 liini ja too hakkab sõitma marsruudil Lennujaam-Vanasadam-Kopli.

Kui Vanasadama trammitee valmib, on lennujaama kavas suunata liin nr 2, ütles ERR-ile Tallinna transpordiameti juhataja Indrek Gailan. "Sellega ühendatakse tulevikus olulised transpordisõlmed: lennujaam, Rail Balticu terminal, bussijaam, reisisadam ja Balti jaam," lausus ta.

Seega hakkab tramm 2 lennujaamast sõitma kuni Gonsiorini praegust trammiteed pidi, pöörab siis uuele trammiteele Gonsiori ja Laikmaaa tänaval, sõidab läbi Hobujaama A-terminali juurde, pöörab sealt Linnahalli poole ning jõuab praeguse trammiteeni Mere puiesteel ning sõidab sealt edasi Balti jaama ja Koplisse, nagu seni on sõitnud.

Ka Koplist lennujaama suunal sõidab tramm 2 sama marsruuti, läbi sadama ja Hobujaama, üheks põhjuseks Tallinna soov vähendada liikluskoormust Viru ringil.

Esialgu jääbki tramm 2 ainukeseks liiniks, miks lennujaamani sõidab. Liin 4, mis kuni uue trammitee ehituseni sõitis Tondi ja lennujaama vahet, hakkab nüüd lennujaama asemel sõitma Peterburi tee ääres asuvasse Suur-Paalasse ehk lõpp-peatus hakkab asuma seal, kus seni trammil nr 2.

"Tondi suunalt on lennujaama võimalik sõita ümberistumisega," kinnitas Gailan.

Lennujaamani kahe liini suunamine pole seni olnud ka tehniliselt võimalik, sest lennujaama juurde on rajatud ümberpööramiseks rada vaid ühele trammiliinile. Et sinna mahuks ka teine trammiliin, oleks vaja ehitada lisarada, mis läheks maksma mõnisada tuhat eurot. Lähiajal seda plaanis pole.

"Praegu ei ole lennujaamaga lisaraja ehitamiseks kokkuleppeid sõlmitud, mis võimaldaks täiendava trammiliini viimist lennujaamani, kuid teema on arutluse all," ütles Gailan.

Vanasadama trammitee peaks kasutamiseks valmis olema juba järgmisel suvel. Lõplikult valmib see 2025. aasta alguses.

Tramm 6 jääb suure tõenäosusega käima

Trammiliin 6, mis pandi esialgu käima Vanasadama trammitee ehituse ajaks, on osutunud aga nii populaarseks – Tallinna Linnatranspordi andmetel isegi populaarsemaks, kui septembri alguses taas käima hakanud liinid 2 ja 4 –, et selle käigushoidmist on juba paar korda kuu kaupa pikendatud ning suure tõenäosusega jääbki see alaliseks liiniks.

Seni pole lõplikku otsust linnavalitsuses tehtud – viimati otsustati liini hoida köigus vähemalt oktoobri lõpuni – kuid viimane sõnum linnavalitsuselt oli, et liiniga soovitakse jätkata ning arutelu käib selle üle, kas tulevikus on selle liini lõpp-peatus Vana-Lõuna depoo juures või Tondil.

"Suurimaks kitsaskohaks on Tondi lõpp-peatuse võime tramme vastu võtta, samuti Viru ringi koormus. Tondi lõpp-peatuse vastuvõtuvõime suurendamiseks on piiratud võimalused, kuna seal pole selleks piisavalt ruumi," lausus Tallinna abilinnapea Vladimir Svet.

Gailan kinnitas, et praegu arutatakse, kuhu liin 6 käima hakkab. "Lõplikult ei ole veel otsustatud, kas Kopli-Pärnu maantee suuna tramm hakkab sõitma Tondini või Vana-Lõunani, aga need arutelud on samuti käimas," ütles ta.

Kui nullindate alguses sõitis Tallinnas liin nr 5, siis selle üks lõpp-peatus asus samuti Vana-Lõunas trammidepoo lähedal asuval ringil, mitte Tondil. Teine lõpp-peatus oli Koplis.

Trammiliinid 1 ja 3, mis hakkavad sel pühapäeval taas käima, jäävad sõitma oma endist liini, vastavalt Kopli ja Kadrioru ning Tondi ja Kadrioru vahel. Seega sõidab vähemalt oktoobris Tallinnas viis trammiliini, kuid samas katkeb oktoobris nädalaks rongiliiklus Tondi ja Balti jaama vahel. 21. kuni 29. oktoobrini rajatakse Tondi viadukti konstruktsioone ning kontrollitakse nende vastupidavust.

Sel sügisel peaks linnavalitsus ka otsustama, millist kolmest eelistatud uuest trammiliinist – Liivalaia-Tehnika, Tondi-Järve, Pelgulinna – hakatakse esimesena rajama. Riigi poolt on selleks Tallinnale antud 40 miljonit eurot Euroopa Liidu raha, millele lisandub Tallinna omafinantseering, mis on summast umbes kolmandik. Tallinn peab tasuma ka liini projekteerimise eest.