Slovakkias võib uuesti võimule saada venemeelne poliitik Robert Fico

Fico juhitud populistlik erakond Smer naudib enamikes küsitlustes selget edumaad. Tema erakonna toetus on umbes 21 protsenti.

2020. aastal opositsiooni sattunud ning osa oma fraktsiooni saadikuid pereheitmise tõttu kaotanud Fico on hakanud viimasel ajal aktiivselt kritiseerima Ukrainat, NATO-t ja Euroopa Liitu.

Nii lubas Fico valimisvõidu puhul lõpetada Ukrainale sõjaabi saatmise. Samuti on ta Ukraina sõja puhkemises süüdistanud mitte Venemaad, vaid Ukraina ja USA riigijuhte.

Fico võimalikeks koalitsioonipartneriteks peetakse parempopulistlikku Republika nimelist erakonda ning rahvuskonservatiivset erakonda SNS. Siiski kolme erakonna summaarne toetus jääb viimastes küsitlustes napilt alla parlamendienamuse Slovakkia 150-kohalises parlamendis.

Politoloog Jozef Lenč ütles, et kui selline koalitsioon saab parlamendis kindla enamuse, siis Slovakkia välispoliitika hakkab joonduma Ungari järgi. Kui aga Smer ei suuda koalitsiooni kokku panna, siis Slovakkia välispoliitika ei tohiks muutuda.

Liberaalid loodavad üllatusvõidule

Küsitlustes teisele kohale jääb liberaalne erakond Progressiivne Slovakkia, mille toetus on umbes 17 protsenti. Erakond on suure edumaaga populaarseim partei pealinnas Bratislavas ning lubab jätkata riigi senise läänemeelse ning Ukrainat toetava kursiga.

Liberaalide võimalikeks koalitsioonipartneriteks peetakse Ukraina abistamisega nõus olevaid erakondi. Nende seas on kristlikud demokraadid (KDH), libertaarlased erakonnast SaS ning eelmised valimised võitnud, aga nüüd valimiskünnisega maadlev endise peaministri Igor Matoviči korruptsioonivastane valimisliit.

Siiski jääks viimaste küsitluste järgi nende erakondade summaarne toetus samuti parlamendienamusest ilma.

Lõplik kohtade jaotus võib sõltuda sellest, kas mõni erakond jääb valimiskünnisele alla. Selline oht võib tabada nii mitut läänemeelset parteid kui ka Fico võimalikku liitlast SNS-i.

Kaalukeeleks on endine Fico liitlane Peter Pellegrini

Kuna kummalegi võimalikest koalitsioonist ei ennustata enamust parlamendis, saab kaalukeeleks Slovakkia populaarsuselt kolmas erakond, sotsiaaldemokraatlik Hlas.

Selle erakonna moodustas pärast 2020. aasta parlamendivalimisi Fico järglane peaministritoolis Peter Pellegrini. Kuigi Pellegrini kuulus pikka aega Smeri tipp-poliitikute hulka, otsustas tema koos umbes kolmandiku Smeri parlamendifraktsiooniga oma koduerakonnast välja astuda ning moodustada uus erakond. Oma otsuse põhjuseks tõi toona Pellegrini Ficot saatnud skandaale. Samuti soovis Pellegrini esindada senisest euroopameelsemat poliitikat, mida polnud võimalik teha Smeri sees.

Pellegrini erakonna toetus on umbes 13 protsenti. Ta võib proovida teha valimiste järel koostööd nii Progressiivse Slovakkia kui Smeriga. Palju sõltub sellest, kes saab valimistel esikoha, vahendas euractiv.

Venemeelne valeinfo levib kulutulena Slovakkia sotsiaalmeedias

Valimiste eel on Slovakkias märgatavalt tõusnud valeinfo levik sotsiaalmeedias, kusjuures paljud postitused kasutavad Venemaa riigimeedia jutupunkte, vahendab Euronews.

Londonis tegutsev organisatsioon Reset väidab, et septembri esimese kahe nädalaga postitati Slovakkia sotsiaalmeedias enam kui 365 tuhat valimistega seotud valeinfot sisaldavat postitust või sõnumit.

Reseti aruanne järgi avaldati rohkem kui 15 protsenti valeinfot sisaldavatest postitustest kremlimeelsete kontode poolt.

Fico ja tema liitlased on samuti levitanud valeinfot. Näiteks on Fico väitnud, et sõda Ukrainas algas seetõttu, et "ukrainlastest fašistid tapsid venelasi".