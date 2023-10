Sõja 588. päev: Ukrainas Lõmani all hukkus Läti vabatahtlik

Ukraina teatab edusammudest Tavria piirkonnas. Belgorodi ja Brjanski kohalikud elanikud kirjutavad sotsiaalmeedias seal kõlanud plahvatustest, lisaks väidavad Venemaa okupatsioonivõimud Krimmis, et Sevastopoli lähedal tulistati alla Ukraina droon. Lahingutes Lõmani all hukkus lätlasest vahatahtlik.

Oluline kolmapäeval, 4. oktoobril, kell 21.01:

Ukraina teatas rünnakust Vene õhutõrjesüsteemile

Ukraina teatas kolmapäeval, et andis öösel löögi Vene õhutõrjesüsteemile piiri lähedal Belgorodi oblastis.

Venemaa piirialad on alates Ukraina vastupealetungi käivitamisest juunis süüdistanud Kiievit pea iga päev drooni- ja suurtükirünnakutes.

Kolmapäeval ütles üks Ukraina julgeolekuteenistuse anonüümseks jäänud allikas AFP-le, et relvajõud tabasi strateegilist õhutõrjesüsteemi Venemaal Belgorodi linna lähedal.

CNN: USA saadab Iraanilt konfiskeeritud relvad Ukrainasse

Telekanal CNN teatas, et USA saadab Iraanilt konfiskeeritud relvad ja laskemoona Ukrainasse. Eksperdid muretsevad üha rohkem, et läänel võivad peagi relvavarud otsa saada, mis omakorda pärsiks Ukraina sõjalist abistamist.

CNN-i teatel on Bideni administratsioon juba mitu kuud uurinud võimalusi, kuidas USA saaks neid relvi seaduse raames saata Ukrainasse, vahendas The Guardian.

USA armee teatas kolmapäeval, et riik andis Ukrainale käsirelvade laskemoona, mis konfiskeeriti teel Iraanist huthi mässulistele Jeemenis. See otsus võib tähendada, et Ukrainale saadetakse konfiskeeritud sõjavarustust edaspidi veelgi.

USA merevägi konfiskeeris laskemoona detsembris 2022, kui see oli teel Iraani revolutsioonikaardilt Teherani toetatud huthi mässulistele Jeemenis, teatas Ühendriikide keskväejuhatus (CENTCOM) avalduses.

Briti kaitseministeerium: venelased tulistasid alla enda uue kalli Su-35S lennuki

Briti kaitseministeerium teatas oma kolmapäevases sõjaülevaates, et suure tõenäosusega tulistas Vene õhutõrje 28. septembril Tokmaki lähedal enda Su-35S lennuki.

Tegemist on juba viienda selle mudeli lennukiga, mida Venemaa on kaotanud pärast täiemahulist sissetungi Ukrainasse. Su-35S on kõige uuem sõjalennuk, mida tegelikult kasutatakse Vene sõjaväes.

Zelenski: Ukraina püüab enne talve rohkem õhutõrjesüsteeme saada

"Me anname endast kõik, et Ukrainal oleks enne talve rohkem õhutõrjesüsteeme. Ja me ootame nüüd teatud otsuseid oma partneritelt," ütles president Volodõmõr Zelenski.

Valge Maja: Ukraina abipakett kiidetakse heaks McCarthy tagandamisele vaatamata

Teisipäeva õhtul umbusaldas USA kongressi esindajatekoda spiiker McCarthyt. See on esimene kord USA ajaloos, kui ametis olev spiiker kaotas ameti umbusaldushääletuse tõttu.

Vahetult enne hääletust kinnitas USA rahvusliku julgeoleku nõukogu esindaja John Kirby ajakirjanikele, et USA president Joe Biden arutas Ukraina abistamist telefonivestlustes liitlastega teisipäeval. Kirby sõnul võetakse uus Ukraina abipakett vastu sõltumata sellest, kas McCarthy jääb ametisse või mitte.

"Me teame, et enamik kongressi liikmetest toetab Ukraina lisaabistamist, ning me väärtustame nende avalikke kinnitusi sellest," ütles Kirby.

Sunak kannustas lääneriike jätkama Ukraina varustamist relvadega

Briti peaminister Rishi Sunak kannustas kolmapäeval teisi lääneriike Ukraina relvadega varustamist jätkama.

"Ma ütlen liitlastele seda: kui ma anname president Zelenskile tööriistad, siis viivad ukrainlased töö lõpule," ütles Sunak tooride partei konverentsil.

Ukraina kindral teatas edusammudest Tavria piirkonnas

Tavria suunal Ukraina vägesid juhtiv kindral Oleksandr Tarnavskõi teatas Ukraina vägede edusammudest.

Tarnavskõi sõnul kaotasid venelased viimase ööpäeval jooksul Tavria kandis 261 inimest, nende seas 10 sattus Ukraina sõjavangi.

Samuti teatas kindral 20 Vene sõjatehnika ühiku hävitamisest ning kaheksa laskemoonalao tabamisest.

Plahvatused Belgorodis ja Brjanskis; Belgorodi kuberner: "kannatanuid pole"

Kohalike elanike sotsiaalmeediapostituste väitel kõlasid Belgorodis ja Brjanskis plahvatused. Kui Brjanski võimud pole seni teateid kommenteerinud, siis Belgorodi kuberner Vjatšeslav Gladkov teatas, et vene õhutõrje tabas linna kohal "õhusihtmärke".

Gladkov väidab, et Belgorodis pole kannatanuid.

Lõmani all hukkus lätlasest vabatahtlik

Lahingutes Lõmani all Ukraina idaosas sai surma Lätist pärit vabatahtlik, kinnitasid tema võitluskaaslased Läti rahvusringhäälingule.

Hukkunu nime pole veel avaldatud, samuti pole seda veel ametlikult kinnitamud Ukraina ega Läti võimud.

Lätlasest vabatahtliku surma põhjustas droonirünnak ning Läti rahvusringhääling ei välista, et lätlane sai surma samas rünnakus, milles kaotas elu eestlasest vabatahtlik Tanel Kriggul.

Krimmi okupatsioonivõimud teatasid alla tulistatud raketist ja droonist

Sevastopoli okupatsioonivõimude juht Mihhail Razvožajev teatas Ukraina drooni alla tulistamisest linna kohal. Teisipäeva õhtul hakkasid sotsiaalmeedias levima videod, kus on kuulda õhuhäiresireeni.

Lisaks väidab Vene kaitseministeerium Ukraina Neptuni-nimelise raketi alla tulistamisest Krimmi kohal. Neptun on ennekõike laevade tabamiseks mõeldud Ukraina raketikompleks.

Vene sõdurid pommitasid Sumõ oblastit

Kirde-Ukrainas asuva Sumõ oblasti juhtkond teatas, et viimase ööpäeva jooksul tulistasid vene sõdurid 15 korda Sumõ piiriäärsete asulate pihta. Teateid kannatanutest veel pole.

Pärast Vene sõjaväe taandumist Põhja-Ukrainast eelmise aasta aprillis tulistavad venelased pidevalt piiriäärsete Ukraina asulate pihta, tihti tulevad teated ka hukkunud tsiviilelanikest.

Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 450 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas kolmapäeval hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 279 890 (võrdlus eelmise päevaga +450);

- tankid 4745 (+13);

- jalaväe lahingumasinad 9026 (+18);

- lennukid 315 (+0);

- kopterid 316 (+0);

- suurtükisüsteemid 6612 (+47);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 802 (+1)

- õhutõrjesüsteemid 540 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 5121 (+41);

- tiibraketid 1530 (+1);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 8962 (+30);

- laevad / paadid 20 (+0);

- allveelaevad 1 (+0)

- eritehnika 946 (+3).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.