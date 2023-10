Ukrainas Lõmani all hukkus Läti vabatahtlik

Ukraina teatab edusammudest Tavria suunal. Belgorodi ja Brjanski kohalikud elanikud kirjutavad sotsiaalmeedias seal kõlanud plahvatustest, lisaks väidavad Venemaa okupatsioonivõimud Krimmis, et Sevastopoli lähedal tulistati alla Ukraina droon. Lahingutes Lõmani all hukkus lätlasest vahatahtlik.

Oluline kolmapäeval, 4. oktoobril, kell 6.01:

- Valge Maja: Ukraina abipakett kiidetakse heaks McCarthy tagandamisele vaatamata

- Ukraina kindral teatas edusammudest Tavria suunal

- Plahvatused Belgorodis ja Brjanskis; Belgorodi kuberner: "kannatanuid pole"

- Lõmani all hukkus lätlasest vabatahtlik

- Krimmi okupatsioonivõimud teatasid alla tulistatud raketist ja droonist

- Vene sõdurid pommitasid Sumõ oblastit

Teisipäeva õhtul umbusaldas USA kongressi esindajatekoda spiiker McCarthyt. Tegemist on esimese korraga USA ajaloos, kui ametis olev spiiker kaotas oma ameti umbusaldushääletuse tõttu.

Vahetult enne hääletust kinnitas USA rahvusliku julgeoleku nõukogu esindaja John Kirby ajakirjanikele, et USA president Joe Biden arutas Ukraina abistamist telefonivestlustes liitlastega teisipäeval. Kirby sõnul võetakse uus Ukraina abipakett vastu sõltumata sellest, kas McCarthy jääb ametisse või mitte.

"Me teame, et valdav enamus kongressi liikmetest toetab Ukraina täiendavat abistamist, ning me väärtustame nende avalikke kinnitusi sellest," ütles Kirby.

Tavria suunal Ukraina vägesid juhtiv kindral Oleksandr Tarnavskõi teatas Ukraina vägede edusammudest.

Tarnavskõi sõnul kaotasid venelased viimase ööpäeval jooksul Tavria suunal 261 inimest, nende seas 10 sattus Ukraina sõjavangi.

Samuti teatas kindral 20 Vene sõjatehnika ühiku hävitamisest ning kaheksa laskemoonalao tabamisest.

Kohalike elanike sotsiaalmeediapostituste väitel kõlasid Belgorodis ja Brjanskis plahvatused. Kui Brjanski võimud pole seni teateid kommenteerinud, siis Belgorodi kuberner Vjatšeslav Gladkov teatas, et vene õhutõrje tabas linna kohal "õhusihtmärgid".

Gladkov väidab, et Belgorodis pole kannatanuid.

Lahingutes Lõmani all Ukraina idaosas sai surma Lätist pärit vabatahtlik, kinnitasid tema võitluskaaslased Läti rahvusringhäälingule.

Hukkunu nime pole veel avaldatud, samuti pole veel ametlikku kinnitust Ukraina või Läti võimude poolt.

Lätlasest vabatahtliku surma põhjustas droonirünnak, ning Läti rahvusringhääling ei välista, et lätlane sai surma samas rünnakus, milles kaotas elu eestlasest vabatahtlik Tanel Kriggul.

Sevastopoli okupatsioonivõimude juht Mihhail Razvožajev teatas Ukraina drooni alla tulistamises linna kohal. Teisipäeva õhtul hakkasid sotsiaalmeedias levima videod, kus on kuulda õhuhäiresireeni.

Lisaks väidab vene kaitseministeerium Ukraina Neptuni-nimelise raketi alla tulistamises Krimmi kohal. Neptun on ennekõike laevade tabamiseks mõeldud Ukraina raketikompleks.

Kirde-Ukrainas asuva Sumõ oblasti juhtkond teatas, et viimase ööpäeva jooksul tulistasid vene sõdurid 15 korda Sumõ piiriäärsete asulate pihta. Teateid kannatanutest hetkel pole.

Pärast Vene sõjaväe taandumist Põhja-Ukrainast eelmise aasta aprillis tulistavad venelased regulaarselt piiriäärsete Ukraina asulate pihta, tihti tulevad teated ka hukkunud tsiviilelanikest.