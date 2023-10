Annetuskampaania algatajad: Laupmaa venitab ja jupitab rahaga

Ulatuslikus raha omastamises kahtlustatav Henri Laupmaa ütleb, et Ukrainale annetatud raha on siiski alles ja selle väljamaksmine venis lihtsalt erinevatel põhjustel. Annetuskampaania algatajate sõnul püüab Laupmaa miskipärast lihtsalt aega viivitada.

Toeta.me on platvorm, mida kasutavad Ukraina abistajad annetuste kogumiseks. Platvormile kogutud raha läheb Infograafika ja Ergonoomika Instituudi MTÜ kontole, mida kontrollib Henri Laupmaa. Politsei kahtlustab teda varade omastamises.

Prokuratuur alustas enda sõnul kriminaalmenetlust selleks, et kontrollida teavet, mille järgi annetusplatvormil toeta.me kaudu annetatud raha, mis oli heategevuse eesmärgil usaldatud seda platvormi haldava MTÜ kätte, on ebaseaduslikult omastatud.

Ühe projekti eesmärk oli saata Ukrainasse sõjapidamiseks vajalikke droone. Laupmaa sõnul venis annetajate raha kandmine droonitootjale, sest lepingus oli vaja muudatusi teha.

"Põhimõtteliselt me ei suutnud sõnastuse osas piisava kokkuleppeni saada. Põrgatasime seda edasi-tagasi. Et vahepeal muudeti tagasi varasemasse versiooni, millega ma ei olnud nõus olnud ja ühesõnaga, parandustega läks aega," sõnas Laupmaa.

Annetusprojekti algatajad, riigikogu liikmed Juku-Kalle Raid ning Eerik-Niiles Kross ütlesid, et Laupmaal ei olnud õigust sätestada tingimusi, kuidas annetajate raha kasutada. Kõik väited lepingu sõnastuse kohta olid viivitus raha kinnihoidmiseks.

"Ühel hetkel hakkas ta seletama, et oot-oot, me peaks mingi lepingu tegema, millega tema kui platvormi esindaja on rahul. Ta on üks ja ainus juhatuse liige ja siis ta lekitas mingeid täiesti jaburaid pabereid, et meie sinna alla kirjutaks. Need ei puudutanud absoluutselt seda kogumismehhanismi, mis oli kokku lepitud ja see oli ilmselge venitamine lihtsalt," rääkis Raid.

Droonitootjale Threod Systems on seni laekunud annetajate raha kahe maksega kokku 63 000 euro väärtuses. Laupmaa sõnul on ta teele pannud veel ka 37 000 eurot.

"Meie loomulikult üritame ja loodame sealt võimalikult palju raha kätte saada, aga nagu ma olen täna kuulnud, siis sellest 224 000 on vist 60 000, alles pärast seda, kui on esitatud kuriteokahtlustus, üle kantud. Kus on ülejäänud raha – ei tea," sõnas Kross.

"See raha on olemas endiselt. Me tegime selle ülekande juba Threodile ära vastavalt kokkuleppele. Kui suur summa see oli? See oli vastavalt esimesele arvele, mis nad tegid. Vastavalt lepingule, ehk siis esimene osa. Teine osa on siis, kui nad on oma teostuse teinud ehk siis selle kuu lõpus," ütles Laupmaa.

Annetajate silmis jääb selgusetuks, miks oli vaja üle kanda mitmes osas, kui sellist kokkulepet alguses üldse ei olnud.

"Ma ei saa aru, mis õigusega ta seda raha, kui see üldse on olemas, jupitab. See ei ole tema asi jupitada. See on annetajatelt platvormile läinud ja see on väga kentsakas, et tema jupitama hakkab," ütles Raid.

Kampaania pidi kestma selle aasta juunini. Eelkokkulepet kampaania algatajate ja toeta.me platvormi vahel ei olnud, kampaania viidi läbi vastastikusel usaldusel.

"Eks õiguslikult on võibolla probleem, et ta on mõnel määral reguleerimata. Ja ma natuke muretsen, et selliste juhtumite järel tekib tohutu tahtmine selliseid asju karmilt reguleerima hakata," sõnas Kross.