Ukraina: jätkame võitlust läbi talve

Oluline 7. oktoobril kell 7.00:

- Geolokatsiooniga kaadrid tõestavad, et Ukraina teeb mitmekilomeetriseid edusamme Zaporižžja oblastis.

Sõjauuringute Instituudi ISW andmetel jätkasid Kiievi väed edukaid pealetunge umbes kaheksa kilomeetrit Bahmutist kagus Andriivka lähedal.

5. oktoobril postitatud geolokatsiooniga kaadrid näitavad, et Ukraina väed on liikunud Robotõne ja Verbove vahelise puupiiri poole Zaporižžja oblastis, umbes kuus kilomeetrit Robotõnest kagus.

Ida vägede rühmituse pressiesindaja ütles, et Ukraina väed valmistuvad pealetungioperatsioonideks kogu sügis-talvisel perioodil. Ta rõhutas, et kuigi varustusvajadus suureneb ning vihmased ja udused olud võivad droonide ning taktikaliste ja sõjaliste lennumasinate kasutamise keeruliseks muuta, jätkavad Ukraina väed võitlust läbi talve.

Pressiesindaja avaldus toetab ISW pikaajalist hinnangut, et ilm ei takista kummalgi poolel 2023.–2024. aasta talve jooksul rünnakuoperatsioone läbi viimast, kui nad on hästi varustatud ja otsustavad seda teha, nagu eelmisel talvel.

ISW märgib, et Ukraina pealetungi tempot "mõõdetakse suures osas lääne väikerelvade ja laskemoona ning mittesurmavate tarnetega Ukrainale" – mitte ainult talviste ilmastikutingimuste või konkreetse relvasüsteemiga.

Mediazona: paari nädalaga on hukkunud vähemalt 1250 Vene sõdurit

Venemaa sõltumatu meediaväljaanne Mediazona kinnitas koos BBC Venemaaga tehtud uuringus 33 904 Venemaa sõduri nimed, kes on hukkunud alates Venemaa täiemahulise sissetungi algusest Ukrainasse 2022. aasta veebruaris.

Pärast Mediazona viimast raportit 22. septembril on hukkunute nimekirja lisatud ligi 1250 Vene sõduri nimed.

Väljaanne märgib, et venelastest hukkunute arv on tõenäoliselt tunduvalt suurem, kuna nende seni kontrollitud teave pärineb avalikest allikatest, sealhulgas sugulaste postitustest sotsiaalmeedias, kohalikelt uudistelt ja kohalikelt võimudelt saadud kinnitustelt. Mediazone'i ja Meduza ühisuurimuse hinnangul suri mai lõpuks Venemaa sõda Ukrainas 47 000 alla 50-aastast venelast.

Alates Venemaa täieliku sissetungi algusest on Ukrainas lahingutes hukkunud üle 2500 ohvitseri, kellest 303 on kolonelleitnandi või kõrgema auastmega. Seevastu äsja värvatud Vene sõdurite seas on hukkunuid üle 3900.

Enamik hukkunutest on pärit Krasnodari, Sverdlovski, Baškiiria, Tšeljabinski ja Moskva piirkondadest ning Burjaatia vabariigist.