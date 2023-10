Iisrael kuulutas Hamasi õhurünnaku tõttu välja sõjaseisukorra

Kesk päeva seisuga on Iisrael teatanud 20 hukkunust, mitmed inimesed on võetud pantvangi.

"Mitmed terroristid on Gaza sektorist Iisraeli territooriumile imbunud," ütles sõjaväe pressiesindaja avalduses, lisades, et Gaza sektorit ümbritseva piirkonna elanikel on käsk jääda oma kodudesse.

"Iisraeli kaitsejõud kaitsevad Iisraeli tsiviilisikuid ja terroriorganisatsioon Hamas maksab oma tegude eest ränka hinda," teatas sõjaväe esindaja. "Me oleme sõjas ja me võidame selle sõja," ütles Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu.

BBC kirjutas, et kümned islamistliku rühmituse Hamas relvastatud mehed on üllatusrünnaku käigus sisenenud Lõuna-Iisraeli ja on praegu vabaduses. Iisraeli väljaanne Haaretz kirjutas, et Iisraeli politsei hinnangul on riigis 60 rühmituse liiget.

Hommikul varem lasti Iisraeli suunas välja kümneid rakette, mis käivitasid õhurünnakusireene üle riigi. Iisrael on andnud rünnakuid ka sihtmärkide pihta Gazas.

Iisraelis on hukkunud üks inimene ning on teateid plahvatustest Tel Avivi lähedal ja Gazat ümbritsevatel aladel.

Rünnaku eest võttis vastutuse Palestiina rühmitus Hamas, kelle relvastatud tiib teatas, et saatis 20 minutiga välja 5000 raketti.