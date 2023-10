Kannik: Iisraeli sammud viitavad, et riik on valmis minema pikemasse sõtta

Iisraeli praegused sõjalised sammud viitavad sellele, et riik on valmis minema Hamasi vastu pikemaajalisemasse sõtta, ütles ETV saates "Ringvaade" Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse direktor Indrek Kannik.

Kanniku sõnul valis Hamas Iisraeli ründamise päevaks just laupäeva seetõttu, et siis toimus riigis sabat, kui elu suures osas seisis. "Reede õhtust alates kuni laupäeva õhtuni Iisraeli ühiskond on üsna vaikne. Ja ma oletan, et ka osad piirivalvurid, sõjaväelased ja politseinikud olid läinud oma kodudesse veetma nädalavahetust ja selle kasutas Hamas ära," ütles Kannik.

Kannik ütles, et esialgu ei ole märgata seda, et Hamasil oleks kokkulepe mõne kolmanda osapoolega, et ka see Iisraeli vastu sõtta sekkuks.

Kanniku sõnul on väga raske hinnata, miks Hamas selle rünnaku ette võttis. "Ma usun, et nad saavad aru, et neil ei ole reaalset lootust Iisraeli riiki maa pealt pühkida. Üks versioon on see, et selle eesmärk oli võtta piisavalt pantvange, et saada oma teatud liidrid, kes on Iisraeli käes vangis, vabastatud edasise vangide vahetamise käigus. Aga kuna see operatsioon on olnud nii jõhker ja nii agressiivne ja nii paljud tsiviilisikud on saanud surma, siis on praktiliselt välistatud, et Iisraeli valitsus hakkaks tegema praegu mingit sedalaadi kokkulepet Hamasiga," rääkis Kannik.

Kannik rääkis, et Iisraeli esimene ülesanne oli vabastada Hamasi poolt hõivatud Iisraeli alad, teine ülesanne massiivne õhurünnakute laine Gazale ja kolmas on tõenäoliselt maismaarünnak, et jätkata Hamasi struktuuride likvideerimist.

Ta rääkis, et ajalooliselt initsieeritud niinimetatud kahe riigi lahendust, mille käigus loodaks endisele Palestiina alale Iisraeli riigi kõrvale ka Palestiina riik, enam ei paista.

Venemaa roll

Rääkides võimalikust Venemaa rollist puhkenud konfliktis jäi Kannik tagasihoidlikuks ja hindas, et Venemaal ei pruugi olla selle toetamiseks võimekust.

"Venemaa on suuteline paljudeks sigadusteks maailmas, aga ei maksa Venemaad ka üle hinnata. Mul on raske uskuda, et Venemaa on olnud aktiivselt selles planeerimisprotsessis osaline. Venemaa käed ja jalad on praegu ikkagi liiga hõivatud Ukraina sõjaga," sõnas Kannik.

"On selge, et Hamasi peamine toetaja maailmas on Iraan, kes on Venemaa üks vähestest liitlastest. Kui see Venemaa roll seal kuidagi peaks olema, siis see on pigem ikkagi läbi Iraani ja Iraani vahendusel," lisas Kannik.

Kannik sõnas, et Venemaa kindlasti naudib seda olukorda, kuna nende peavaenlase Ameerika Ühendriikide üks oluline liitlane on hädas ja peab tegelema tõsiselt oma julgeoleku kaitsmisega. "Aga kui vaadata Vene meedia ja avaliku ruumi reaktsiooni, siis võib öelda, et seal on kaks poolt. Üks on avalikult Hamasi toetav ja Iisraelit mõnitav ja teine on selline märksa ettevaatlikum," rääkis Kannik.

Samas on Kanniku sõnul Iisraeli ja Venemaa viimaste aastate suhted olnud päris head. "Selles mõttes ma ütleks, et Iisraelil tasub ka vaadata oma sõpru, keda nad on usaldanud. Praegusel hetkel nad küll Venemaa poolt mingit toetust ei saa, pigem on see vastupidi," ütles ta.

Pikem sõda

Iisrael on välja kuulutanud sõjaseisukorra ja seadnud eesmärgiks mobiliseerida 300 000 sõdurit kahe päevaga. Kannik meenutas, et viimased paaril kümnendil on Iisraeli ja Hamasi relvastatud konfliktid kestnud umbes kümmekond päeva kuni kaks nädalat.

"Ma arvan, et praegused Iisraeli sammud näitavad, et nad valmis minema pikemaajalisele konfliktile, viima läbi põhjalikuma puhastuse Gazas, et tagada pikemaajalisem rahu. Ja nad arvestavad ka sellega, et neil tuleb kaotusi ka enda poolelt," lausus Kannik.

Saatejuht Marko Reikop küsis Kannikult, kui palju tähelepanu võtab see konflikt ära Ukrainalt.

"Kui see konflikt jääb mõne nädala kuni mõne kuu pikkuseks, siis ma väga mures selle pärast ei oleks. Ma arvan, et sel perioodil Ukraina suudab vastu pidada ja Ameerika on suuteline ka mõlemale poole toetust jagama. Kui see asi peaks venima väga pikaks, siis sellel on kindlasti oma mõju ja ma arvan, et läänemaailma tähelepanu hakkab vajuma," rääkis Kannik.

Arvestades seda, millised on Iisraeli sõjalised võimed, siis ei ole Kanniku hinnangul Hamasil tõenäoliselt suutlikust seda konflikti väga pikale venitada, probleemiks võib osutuda Iisraeli puhastusoperatsioon. "Kujutame ette kui raske on Muhumaa suuruses kohas, kus on kaks miljonit inimest, kõike seda puhastada, leida üles õiged inimesed, kes on tegelikult Hamasi juhtkonnas. See võib võtta aega," nentis Kannik.

Iisraeli luure tegutsemist nimetas Kannik kolosaalseks möödalaskmiseks. "Tõenäoliselt tundsid nad end liiga kindlalt, jälgisid ametlikku olukorda ja ei uskunud, et Hamas julgeb nendega päriselt sõdima hakata," ütles Kannik veel.