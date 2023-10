Opositsioon andis automaksu eelnõu pihta turmtuld

Keskerakonna endine esimees Jüri Ratas leidis, et rahandusminister Mart Võrklaev sõidab plaanitava automaksuga üle rahva rahakotist, sest kui veel kevadel oli kavas automaksuga riigikassasse saada 120 miljonit, siis eelnõu kohaselt kogutakse automaksuga lausa 230 miljonit aastas.

"Tundub, et summa kasvab nagu pärmi peal – vähem kui poole aastaga on summa kasvanud 110 miljoni euro võrra! See on tõsine mõttekoht, kas autoomanike täiendav maksukoormus automaksu näol on üldse jätkusuutlik, sest valitsus on kehtestanud juba mitu varasemat maksutõusu ning käibemaksutõus ja kütuseaktsiisitõus mõjutab juba auto ostmist kui ka edaspidist ülalpidamist," märkis Ratas.

Sarnast kriitikat tegi ka Isamaa esimees Urmas Reinsalu, kes ütles, et teda rahandusminister Võrklaeva automaksu plaan ei veena ning et asi on kardetust oluliselt räigem. Reinsalu tõi välja samad numbrid, mis ka Ratas.

"Automaksu teist suurt eesmärki Võrklaev enam ei eitanud: mõjutada inimesi autodest loobuma. See tähendab varjatult seda, et Eesti peredel poleks auto pidamine tulevikus enam jõukohane. See lollus tuleb täies mahus peatada. Automaks halvendab inimeste liikuvust ja vabadust ning tõstab elukallidust," märkis Reinsalu.

EKRE esimees Martin Helme kinnitas samuti, et tegemist on oluliselt jõhkrama asjaga, kui siiani avalikkusele muljet on üritatud jätta.

"Seda maksu ei lase me mingil juhul kehtestada!" lubas Helme.

Tema sõnul on maksu sisuline mõju see, et just maapiirkonnad, kus on vaja suuremat ja võimsamat autot, saavad põhilöögi.

"Samuti saavad suurema löögi suured pered, kes väikesesse tikutopsi ära ei mahu. Lisaks saavad suurema löögi vaesemad inimesed, kes sõidavad praegu juba autoga, mis maksab mõni tuhat eurot - nüüd hakkavad nad igal aastal veerandi või poole jagu oma auto hinnast niisama riigile maksma."

Helme sõnul ei suuda vaesemad inimesed endale kunagi osta kordades kallimat elektriautot ja tegelikult ei unista kunagi uue auto ostmisest, vaid sõidavad elu aeg kasutatud autoga.

"Ometi ei pääse nad auto registreerimistasust, sest see kulu kandub ju iga edasimüügiga järgmisele ostjale kaasa," ütles EKRE esimees.