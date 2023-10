Uibo automaksu eelnõust: tahame koalitsioonipartneritega veel aru pidada

Riigikogu Eesti 200 fraktsiooni esimees Toomas Uibo ütles, et äsja avaldatud automaksu eelnõus on veel murekohti, mida Eesti 200 sooviks koalitsioonipartneritega edasi arutada.

Uibo rääkis ERR-ile, et üheks murekohaks Eesti 200 jaoks on registrist ajutiselt kustutatud sõidukite maksustamine.

"Me arvame, et inimestele peab jääma vabadus oma sõiduk registrist ajutiselt kustutada nii, et sellele aastamaks ei kohalduks. Millistel tingimustel see toimub, on arutluse koht, kuid selline vabadus peaks inimestele jääma. Meie naaberriigid on sellega hakkama saanud ja me ei näe tõsist põhjendust miks meie seda Eestis kohaldada ei saaks," sõnas Uibo.

Praeguse eelnõu järgi jääks vanemate, mitte aktiivses kasutuses olevate, autode registrimaksuks 50 eurot aastas.

"Teine murekoht on tõesti meie liikluses osalevad sõidukid, mis on Eestis alaliselt elavate inimeste kasutuses ja osalevad samaväärselt meie liikluses nagu siinses registris olevad. Ei saa olla nii, et ühed leiavad võimaluse, kuidas maksust kõrvale hiilida ja teised peavad seda tasuma. Sellist ebaõiglust ei tohi tekkida. Ka sellele probleemile tuleb leida lahendus ja me oleme palunud kliimaministeeriumit selles osas tulla oma ettepanekutega," rääkis Uibo.

Uibo sõnul on Eesti 200 olnud algusest peale seda meelt, et sõidukimaks peab olema disainitud selliselt, et see teeniks keskkonnaalaseid eesmärke printsiibil saastaja maksab.

"Me oleme oma põhiseaduses kokku leppinud, et igaüks on kohustatud loodust ja elukeskkonda säästlikult kasutama ning hüvitama tekitatud kahjud. Sisepõlemismootori heidete ja teede koormamise näol on tegemist keskkonnakahjuga. Selles mõttes on tänane maksueelnõu võtnud õige suuna võrreldes esialgse versiooniga," lausus Uibo.

Uibo märkis, et Eesti 200 polnud algses eelnõu väljatöötamiskavatsuses nõus registreerimismaksu kohaldamisega juba registris olevatele sõidukitele. "Meil on hea meel, et see on tänasest eelnõust väljas ja inimesed ei pea oma olemasoleva auto eest müügi hetkel registreerimismaksu tasuma," sõnas Uibo.

Rahandusminister Mart Võrklaev (RE) tutvustas esmaspäeval automaksu eelnõu uut versiooni, mis erines oluliselt suve keskel väljatöötamiskavatsusena esitletud esialgsest versioonist, mis sai kriitikat Eesti 200 liikmetelt.

Eesti 200 soovis automaksu kujundamist selliseks, et see tegeleks peamiselt keskkonnaprobleemidega, mitte ei oleks varamaks.