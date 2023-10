Sotsid automaksu eelnõu suhtes kriitilised ei ole

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets ütles äsja avaldatud automaksu eelnõu kommenteerides, et sotside jaoks on selle juures kõige tähtsam asjaolu, et samal ajal rakenduks ühistranspordireform. Rahulolematust eelnõu suhtes Läänemets ei väljendanud.

"Sotsiaaldemokraatide jaoks on automaksu planeerimisel tähtsaim põhimõte, et koos automaksu jõustumisega rakenduks ühistranspordireform, mille tulemusena paraneb oluliselt ühistranspordi kvaliteet. Selleks, et Eesti inimestel oleks ka valik igapäevaselt liikuda keskkonnasõbralikumalt, taskukohaselt ja aega säästvalt busside-rongidega ning et auto ei peaks olema sundvalik. Üleriigilise ühistranspordi parendamiseks on riigieelarvest kaheks järgmiseks aastaks ette nähtud kokku ca 60 miljonit eurot," kommenteeris Läänemets ERR-ile.

"Tahame muuta ühistranspordi kasutamise sõitjate jaoks lihtsamaks, arendades välja ühtse piletimüügi tarkvara. Aga ühistransport peab olema ka mugavam, tihedam ja omavahel ühilduvate graafikutega, et see oleks tõepoolest alternatiiv autosõidule," lisas Läänemets.



Et eriti maapiirkonnas jääb paljude jaoks auto oluliseks liiklusvahendiks ka edaspidi, on Läänemetsa sõnul sotsid pidanud vajalikuks, et väiksem ja säästlik sõiduk oleks kõigile ka edaspidi jõukohane. "Niisamuti on mõistlik, et suuremate-saastavamate ja luksusautode eest maksavad jõukamad tulevikus rohkem. See võiks panna inimesi tegema keskkonnasõbralikumaid valikuid, aga on ka sotsiaalselt õiglane. Väiksema sissetulekuga inimest aitab ka vanemate sõidukite madalam maks," lausus Läänemets.

"Tervitame ka eelnõus väljapakutud lahendust jätta ära Eesti-siseste tehingute registreerimismaks. Seegi on oluline leevendus just madalapalgalistele, kes soovivad sõiduki säästlikuma ja uuema auto vastu vahetada," ütles ta veel.

"Väga oluline aspekt on meie jaoks see, et puuetega inimeste erisõidukid maksustamise alla ei lähe. Edasise menetluse käigus peame vajalikuks töötada välja laiem leevendusmehhanism neile inimestele, kes erivajadusest tulenevalt vajavad tavasõidukit oma igapäevaste sõitude tegemiseks," võttis Läänemets kokku.

Rahandusminister Mart Võrklaev (RE) tutvustas esmaspäeval automaksu eelnõu uut versiooni, mis keskendub väljatöötamiskavatsuses planeeritust enam auto keskkonnamõju maksustamisele.