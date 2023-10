Kõlvart: Keskerakonna esinumber eurovalimistel võiks olla Jüri Ratas

Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart ütles, et on valmis pakkuma Jüri Ratasele esikohta Keskerakonna Euroopa Parlamendi valimiste nimekirjas.

"Meie erakonnas on vähemalt kaks tugevat kandidaati. Mõlemad saaksid pretendeerida nimekirja esikohale – Jüri Ratas ja Yana Toom.

Aga arvestades, et Yana on valmis ka seda esikohta Jürile pakkuma, siis niipalju, kui ma tean, siin erilist intriigi ei ole. Ja mina samamoodi olen valmis seda esikohta Jürile pakkuma, kui ta soovib kandideerida," ütles Kõlvart ERR-ile.

Kõlvarti sõnul ta ise Keskerakonna Euroopa Parlamendi valimiste nimekirja esinumbriks ei tiku, ent on valmis oma kandideerimisega nimekirja tugevdama.

"Ma olen viimase aasta jooksul kaks korda osalenud kampaaniates. Ja tegelikult ma arvan, et praegu peaksin rohkem tegelema erakonnaga, mitte kampaaniaga. See vajab ajalist ressurssi ja suuremat tähelepanu, seega praegu minu prioriteet on ikkagi erakond," kommenteeris Kõlvart.

Kõlvarti hinnangul võiks olla Keskerakonna eesmärk saada Euroopa Parlamenti kaks mandaati. "Isegi olukorras, kus reitingud seda praegu ei näita, võiks eesmärk olla selline," sõnas ta.

Küsimusele, kas nimekirjas võiks olla ka riigikogu keskfraktsiooni juht Tanel Kiik, vastas Kõlvart, et kindlasti võiks, kui tal endal on selline soov.

"Tegelikult kõik meie tulevased poliitikud võiksid osaleda, eriti kui on olemas soov ja valmisolek. Sest mida tugevam on meie nimekiri, seda suuremad on šansid," sõnas Kõlvart.

Euroopa Parlamendi valimised toimuvad 2024. aasta 9. juunil.