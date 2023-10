Automüüjad usuvad uuel aastal esmaregistreerimiste väga suurt kasvu

Sel nädalal rahandusminister Mart Võrklaeva tutvustatud automaksu idee erineb oluliselt suve keskel esitatud versioonist ja on seetõttu tekitanud küsimusi ka automüüjates.

"Kui me vaatame avalikkusele tutvustatud automaksu plaani ja eeldame, et taolisel kujul see ka töösse läheb, siis tänase versiooni loogika on mitmes kohast paigast ära. Näiteks tundub mulle osade automarkide puhul esmase registreerimise tasu ootamatult ja arusaamatult suur," ütleb United Motorsi müügijuht Leino Luik.

Ebakõlasid on Luige sõnul eelnõus veelgi.

"Toon näite: 1. jaanuaril 2025 müüakse kahte samasugust autot. Ühe registreerimist maksustatakse esmase registreerimise maksuga nii nagu uus eelnõu seda ette näeb ja siis müüakse kõrval samaväärset autot, mis aga on registreeritud näiteks 2024. aasta detsembris ja maksuga ei maksustata. See loob mõneks ajaks ju täiesti ebavõrdse konkurentsisituatsiooni Eesti autoturul," leiab Luik.

Luik usub ka, et kõik ladudes olevad autod, mis asuvad Eestis ja on valmis müügiks, registreeritaksegi uue maksu tõttu transpordiametis tõenäoliselt just vahetult enne maksu kehtima hakkamist.

Temaga on ühel meelel ka Catwees OÜ juhatuse esimees Andres Antsov ja Topauto müügijuht Janek Eskor.

"Automaksu mõju saab olema väga suur järgneval kolmel aastal. 2024. aastal imporditakse Eestisse väga suures mahus ja rohkem kasutatud sõidukeid kui kunagi varem ning samas müüakse nii uusi kui ka kasutatud autosid väga palju rohkem kui varasematel aastatel," sõnas Antsov.

"Kõik müügid ja registreerimised tehakse ette ära ning 2025. aasta ja 2026. aasta müügid saavad olema oluliselt tagasihoidlikumad ning vaid väga kaalutletud," lisas ta.

Ka Topauto müügijuhi Janek Eskori sõnul vahetavad need, kes saavad seda endale lubada, auto tõenäoliselt järgmise aasta jooksul välja.

"On ootus, et kevadel muutub eelseisvat maksu silmas pidades uute autode ostmine aktiivseks. See tähendab omakorda, et kliendil tuleb maha müüa oma vana auto, mistõttu võib turul tekkida ajutine ülepakkumine ning kasutatud autode hinnalangus."

"Paljud inimesed jätavad aga oma auto välja vahetamata ning sõidavad olemasolevate sõidukitega kauem, kui nad seda muidu oleks teinud," märkis Eskor.

Automüüjate sõnul on uue eelnõu puhul veel segane ka keskkonnasäästlikkuse aspekt.

"Uue automaksu üks eesmärk on justkui see, et suunata inimesi ostma keskkonnasäästlikumaid sõiduvahendeid. Samas tänasele eelnõule tuginedes on rahaliselt soodsam osta alates kuue aasta vanuseid autosid, mis ju ilmselgelt pole nii keskkonnasõbralikud kui uued," ütles United Motorsi müügijuht Leino Luik.

"Kui sel aastal on inimeste käitumine uute autode ostmisel muutunud pigem tagasihoidlikumaks ehk et elukalliduse ja liisinguintresside tõusu tõttu on uue sõiduki soetamist pigem edasi lükatud, siis automaksu tulekuga tekib kahte sorti inimesi - ühed, kes vahetavad oma sõiduki enne 2025. aastat uue vastu välja, et registreerimismaksu mitte maksta, ning teised, kes jätavad vahetamata ja sõidavad oma auto nii-öelda lõpuni, nagu ka eelnõu valmistajad on seda soovinud. Eesti üldise autopargi noorendamise eesmärki see maks seeläbi aga ei täida," leiab ka Topauto müügijuht Janek Eskor.

Eskori sõnul võib ka eeldada, et maksu tulek paneb inimesed üle vaatama oma sõidukite heitgaaside norme ja sõiduki massi. "Võib prognoosida, et Eesti autopark muutub maksu tulemusel säästlikumaks, sest ostma hakatakse väiksema mootorimahu ja kogumassiga autosid. Maasturite osakaal ilmselt väheneb."

Eraldi teemana tõi Eskor sisse veel hübriidautode tuleviku.

"Hetkel tundub, et hübriidmootoriga sõidukite ostmine tulevikus muutub minimaalseks, sest see registreerimismaksu osa, mis CO2 pealt säästetakse, tuleb massikomponendina akude raskuse tõttu tagasi," märkis ta.

Eskor tõi näiteks Topauto ühe populaarsema linnamaasturi Hyundai Tucson, millest on olemas nii hübriid- kui ka bensiinimootoriga versioonid. Kui hübriidmootoriga neliveoline Tucson kaalub 2245 kg ja selle CO2 heide on 144 g/km, siis tuleb sellise auto registreerimismaksuks 2945€. Bensiinimootoriga esiveoline Tucson kaalub 2100 kg ning selle CO2 heide on 147 g/km ning registreerimismaksuks 2485€.

"Ligi 500-eurone vahe võib olla mitmete klientide jaoks juba põhimõtteline vahe, miks eelistada täielikult fossiilse kütusega liikuvat autot ja miks ei tundu kliendi vaatest hübriidile üleminek tulevikus enam hea alternatiiv olevat," lisas ta.