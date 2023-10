Suurbritannia peaminister teatas 20 000 sõduri Põhja-Euroopasse saatmisest

Suurbritannia peaminister Rishi Sunak teatas reedel Ühendekspeditsiooniväe (JEF) kohtumisel osalejatele, et saareriik saadab tuleval aastal Põhja-Euroopasse, sealhulgas ka Eestisse 20 000 sõdurit.

"Peaminister lubas reedel oma kolleegidega kohtudes tugevdada Suurbritannia kohalolekut Põhja-Euroopas, süvendada koostööd hübriidohtudega võitlemisel ja kaitsta kriitilise tähtsusega riiklikku infrastruktuuri," seisis Suurbritannia valitsuse pressiteates.

"Järgmisel aastal lähetatakse piirkonda üle 20 000 Briti sõduri, mis on olulise riikliku infrastruktuuri kaitsmiseks ülioluline, kuna piirkonnas kiireneb hübriidtegevuste ärakasutamine ja strateegiline konkurents," kirjutas Suurbritannia valitsus.

Samuti saadab Suurbritannia Põhja-Euroopasse kaheksa kuningliku mereväe laeva, 25 sõjalennukit ja ründehelikoptereid.

"Osaletakse mastaapsetel, mitut riiki hõlmavatel õppustel, samuti viiakse läbi õhuturbe ja külma ilma treeningut," seisab teates.

Valitsuse teatel asub kuningliku mereväe sõjalaev HMS Queen Elizabeth järgmise aasta alguses juhtima Suurbritannia panust NATO sõjalisel õppusel Steadfast Defender.

"Operatsioon kestab peaaegu kuus kuud ning selle käigus lähetatakse Eestisse ja Norrasse 16 000 Ühendkuningriigi sõdurit," seisis teates.

Rishi Sunak ütles reedel Gotlandil toimunud Ühendekspeditsiooniväe (JEF) kohtumisel, et Venemaa presidendi Vladimir Putini ebaõnnestumised Ukrainas julgustavad Venemaa vastutustundetut käitumist mujal Euroopas.

Ta ütles, et kuigi Putin on pärast barbaarset sissetungi alustamist Ukrainas märkimisväärselt kaotanud, ei tohiks liitlasi ja partnereid uinutada vale turvatundega. Sunaki sõnul on Venemaa oma sõjalist võimekust taastamas ning üritab koos teiste pahatahtlike partneritega õõnestada ülemaailmset stabiilsust.

Kümne Ühendekspeditsiooniväe riigi liidri Rootsis toimunud kohtumisel saavutati kokkulepe, et vajadusel ollakse valmis rakendama JEF-i meetmeid Läänemere kriitilise meretaristu kaitsmiseks.

Kohtumisel avaldati Eestile ja Soomele toetust seoses gaasijuhtme Balticconnector ja sidekaabli kahjustusega, teatas reedel Eesti valitsus.

Ühendekspeditsioonivägi on Ühendkuningriigi juhitud kaitsekoostööformaat, kuhu kuuluvad veel Eesti, Holland, Läti, Leedu, Norra, Rootsi, Soome, Taani ning Island.

Kolmapäeval allkirjastasid kaitseminister Hanno Pevkur ja Briti uus kaitseminister Grant Shapps Brüsselis NATO kaitseministrite kohtumise äärealal kahe riigi pikaajalise koostööleppe, milles riigid kinnitavad ühist ambitsiooni panna koostöö vastama uutele NATO kaitseplaanidele järgmise aastakümne jooksul.

Uue leppe põhirõhk on ühistel eesmärkidel, mille abil luuakse parimad võimalikud tingimused vägede kõrgeks valmisolekuks. "Kinnitasime leppes ka ühist ambitsiooni panna koostöö vastama uutele NATO kaitseplaanidele järgmise aastakümne jooksul. See tähendab näiteks konkreetse UK brigaadi määramist Eestisse, brigaadi siirmisõppust 2025. aastal, staabiohvitseride saatmist Eesti diviisi ja UK toetust meie diviisi loomisele," selgitas kaitseminister Pevkur.