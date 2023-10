Ain Hanschmidt: Eesti valitsusel puudub majanduspoliitika

"Riigieelarve tulud kasvavad 12 protsenti aastas, aga valitsus ütleb ikka, et eelarve on negatiivne. Midagi on Eesti riigis totaalselt mäda. Peaksime mõtlema, kuidas Eesti SKP-d (sisemajanduse koguprodukti) tõsta, aga tegeleme selle asemel mingi jamaga," rääkis Hanschmidt usutluses.

Hanschmidt tõdes, et Eesti majandus on juba kuuendat kvartalit languses: "Kuna meie kõrval on Soome, veame kuidagi välja. Meil ei ole majanduspoliitikat ja ei mõelda, kuidas hakkaks majandus kasvama. Mõeldakse, et tõstame makse ja jagame siis seda raha."

"Tallinna-Pärnu neljarealine maantee on siiani välja ehitamata, aga veod sellel maanteel on ju meeletud. Poliitikud ise vist Pärnu vahet ei sõida ega näe, kui ohtlik see on. Paljud Euroopa Liidu abirahad on kasutamata, sest keegi ei tegele sellega," rääkis Hanschmidt.

"Vanad majandusseadused paraku töötavad – kui viis kvartalit järjest SKP langeb, peaks riik hakkama investeerima. Esmajärjekorras Tallinna-Pärnu ja Tallinna-Tartu maantee valmis ehitama," lisas ta.

Hanschmidt kritiseeris ka Euroopa Liidu rohepöörde plaane. "Jube palju on Euroopa Liidus populismi: ei vaadata, mida on võimalik teha ja mida mitte. Kogu rohepöörde maksavad tarbijad ju lõpuks kinni," ütles ta. "Tallink hakkab maksma aastas 57 miljonit eurot rohemaksu. Selle maksab klient kinni."

"Inimesed peaksid saama rohkem tarbida, siis hakkab majandus kasvama. Maksudega ei tohi inimest ära lämmatada," märkis Hanschmidt. "Samuti peaks riik olema õhem. Kui vaatad, kuhu riigi kulud lähevad, siis suures osas riigiaparaadi ülalpidamiseks. Riigieelarve on tehtud nii keeruline, et keegi ei saagi enam aru, kuhu raha läheb."