Times: USA vabariiklaste parteis käib kaevikusõda

USA-s on kahe partei süsteem, seadusandlik võim kuulub Kongressile, mis koosneb esindajatekojast ja senatist. Parteid aga koosnevad omavahel rivaalitsevatest fraktsioonidest ning hiljuti tekkis vabariiklaste parteis võimuvõitlus ning see takistab nüüd esindajatekoja tööd.

Vabariiklaste partei fraktsioonid nimetavad end "viieks perekonnaks". See viitab Mario Puzo "Ristiisa" romaanile, mis räägib viiest perekonnast, kes kontrollisid 20. sajandil New Yorgi organiseeritud kuritegevust.

Vabariikliku partei fraktsioonid võitlevad nüüd selle nimel, milline rühmitus nimetab ametisse järgmise esindajatekoja spiikri, vahendas The Times.

Esindajatekoda jäi ilma spiikrita pärast seda, kui Kevin McCarthy kaotas spiikri ametikoha 3. oktoobril. Umbusaldus läks läbi, sest kaheksa konservatiivset vabariiklast hääletas koos demokraatidega umbusaldamise poolt. Kuni esindajatekojale pole uut spiikrit valitud, ei saa eelnõusid menetleda.

Praegu pürgib spiikri ametikohale Ohio vabariiklane Jim Jordan. Ta kuulub fraktsiooni, mis on lojaalne Donald Trumpile. Jordani fraktsiooni kuuluvad ka kaheksa vabariiklast, kes toetasid McCarthy eemaldamist spiikri ametikohalt. Kokku kuulub sinna fraktsiooni umbes 45 saadikut.

Mõned vabariiklased on liitunud mitme fraktsiooniga, mõned vabariiklased pole aga ühegi fraktsiooni liikmed. Kõige suurem fraktsioon on Republican Study Committee, sinna kuulub 174 saadikut.

Vabariiklastel on 221 saadikukohta esindajatekojas, samas kui enamuseks on vaja 217 saadiku toetust. See annab vetoõiguse nendele vabariiklastele, kes pole rahul partei peavoolu poliitikaga. Nüüd riskibki Jordan sellega, et ka tema ei suuda vältida enam kui nelja vabariiklase toetuse kaotamist. Reedel hääletas Jordani vastu 55 vabariiklast.