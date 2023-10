"Siin me oleme": ääremaal mõjub soovitus ühistransporti eelistada eluvõõralt

Automaks tuleb ja pered üle Eesti kalkuleerivad, kuidas edaspidi hakkama saada. Raha on aga asja üks pool – palju olulisem on küsimus, kas tegelikult ka oleks võimalik väljaspool suuremaid linnu autost loobuda ja eelistada ühissõidukit, nagu valitsus soovitab. ETV saade "Siin me oleme" nendib, et ega ikka ole.

Mari Kübarsepp kolis üle paarikümne aasta tagasi ühes abikaasa ja lastega Tartust Saaremaale Sõrvele. Ta peab ökotalu, kasvatab maitseürte ning korraldab kohalikku kultuurielu. Kübarsepp meenutab aega, kui ta lapsed olid veel väikesed ja pidid hariduse saamiseks iga päev veetma pikki tunde ühissõidukis. See on elu, mis on ka praeguste Sõrve poolsaarel elavate laste reaalsus.

Tegelikult ongi nii, et kui elad ääremaal ja tahad oma lapsele haridust ja huviharidust pakkuda, siis ei jää muud üle, kui sõita. Kübarsepal on auväärne suur auto, mida ta "vanameheks" kutsub. "See vana auto on sellepärast hea, et kui tee on vesine ja kõva tuul mere poolt puhub, siis see püsib kindlalt teel. Remont on lihtne – külamees Kaspar vaatab selle üle ja sõidan jälle ühe aasta. Tal ei ole sellist peent elektroonikat, millega kogu aeg midagi juhtuks. Ja kui juhtubki midagi, siis see on lihtsasti tehtav. See vana auto peab igasugusele valule vastu. Meil on siin ju ka kruusateid," jutustas naine.

Kübarsepp on kindel, et nende pere ei saaks Sõrvel ilma autota hakkama. Ta on seda oma elu erinevatel perioodidel proovinud, aga see aja- ja närvikulu, mis selle proovimisega kaasnes, ei tasu vaeva.

Saaremaal Ratla külas elav Asko on ettevõtlik ja tubli pereisa. Ta ütleb lustakalt, et tema peres on üks koer, kaks küülikut, kolm kassi, neli kana ja viis last. Neli neist on veel kooliealised. Et tagada neile igakülgne haridus, on roolikeeramine tema igapäevaelu paratamatus. Ühistransport käib küll, aga selleks, et pere kord päevaski koos saaks olla, peavad mingid pereliikmed ikka autoga sõitma.

"Lapsed on nii aktiivsed. Sel ajal, kui nad oma huviringid lõpetavad, ei sõida Valjalasse enam ühtki bussi. Nii et me oleme abikaasaga lastele poole kohaga transamehed. See on suur logistiline planeerimine, et pere õhtuks ikka kokku saaks," rääkis Asko.

Niisiis kuuleb saatemeeskond kui ühest suust, et ühistransport, kas tasuta või mitte, ei toimi. Bussid sõidavad, aga tegelikke vajadusi need ei kata või on liialt ajakulukad.

Ent küsimus pole vaid liikuma pääsemises, vaid maapiirkondades ka ettevõtluses. Asko toimetab turismivaldkonnas. Talle kuulub firma Saare Safari, mis korraldab seikluslikke autosõite vägevate maasturitega. Safariautod ei ole just esimeses nooruses ja kahtlemata on tegu ka masinatega, mida võib liigitada pigem keskkonda koormavateks. Aga Saare Safari annab tööd paljudele inimestele ja ka väikeettevõtetele. Kui ta peaks automaksu tõttu raskustesse sattuma, on see löök paljudele.

Saaremaal oli mõni aasta tagasi üks tore eksperiment, kus katsetati nõudepõhist transporti. Mari Kübarsepp, ametis ka Torgu teenuskeskuse juhina, oli üks nõudetranspordi projektile kaasaaitajaid. Kuigi peale aasta aega kestnud prooviperioodi jäi meedias kõlama, et nõudetransport ei tasu ära, ütleb Kübarsepp, et nõudetransport on supervõimalus just hajaasustuspiirkondades. Sõrve poolsaart teenindasid kaks väikest bussi ja teenus oli tasuta. Kahjuks said projektirahad otsa.

"See oleks ikka võinud edasi kesta. Inimesed on nõus selle eest ka natukene maksma, see ei peaks olema tasuta, nagu see projekti vältel oli. Kahju, et see ära kadus. Aga valla poolt on soov seda edasi arendada natukene teises võtmes. Võib-olla hakatakse siit Sõrve tagaotsast viima inimesi väikeste autodega Salme ja panna sealt rohkem busse käima. Ehk tuleb see teenus tagasi," arutles Kübarsepp.

Tallinna linn on koos naaberomavalitustega Eesti kõige suurema transpordikoormuse ja tihedama pendelrändega piirkond. Kiire autostumine ja regiooni majanduse areng on siia koondanud nüüdseks 50 protsenti kogu riigi transpordist ja sellega kaasnevast keskkonnamõjust.

Liikuvusekspert Aksel Part on seda meelt, et automaks on samm õiges suunas. "See võimaldaks rahastada väga vajalikke füüsilisi sekkumisi meie linnade tänavatel, et neil oleks parem liikuda jalgsi, jalgrattaga ja ühistranspordiga. Ühiskondlikust vaatest on automaksud igati põhjendatud, sest autokasutus toob ühiskonnale hulga kulusid, mille maksavad hetkel suures osas kinni kõik maksumaksjad hoolimata sellest, kas nad ise autot kasutavad või mitte. Usun, et aeg on küps automaksude kehtestamiseks," sõnas Part.

Ta leiab, et automaksu idees ei ole midagi halba, kui inimestel oleks vajadustele vastav ühistransport võtta. Kuniks seda pole, ei pääse me autodest, olgu nad kuitahes kulukad ja saastavad.

