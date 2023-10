Uusküla: intressid inimeste jaoks enam ilmselt eriti ei tõuse

"Ehkki Euroopa Keskpank on järjest tõstnud intresse, ei ole need intressid, millest meie hoolime, 6-kuu euribor ja 12-kuu euribor, enam reageerinud sellele, mida keskpank teeb. Keskpank küll proovib saada intresse üles, et teha meie elu kallimaks, et hinnatõusu alla saada, aga järjest raskem on seda tal teha," rääkis Uusküla "Terevisioonis".

Uusküla selgitas, et kui keskpank annab nädalasi laene, siis pankade jaoks on tähtis kuue kuu laen, mis pole aga midagi muud, kui nädalased laenud järjestatuna ja tulevikuootus. "Ja nüüd ongi, et kui keskpank tõstab lühiajalist intressi, aga pikk intress ei tõuse, siis järelikult oodatakse, et intress tulevikus langeb," tõdes ta.

Samas ei tasu siiski oodata, et intressid hakkaksid kiiresti langema, rõhutas Luminori panga peaökonomist: "See 0,25-protsendipunktine langus ei ole tõenäoliselt veel see, mis hakkab elu muutma. Järgmise aasta alguses me seda väga selgelt veel ei tunne."

Uusküla rääkis, et intressi tooks märkimisväärselt alla halvad uudised – kui euroala majandusel läheb halvasti, kui Saksamaa tööstusel hakkab halvasti minema nagu kindlustunde indikaatorid praegu näitavad.

"Aga kui tõesti läheb nii, siis hinnasurve Saksamaal tuleb alla, siis palgasurve Saksamaal kaob ja siis saab Euroopa Keskpank hakata ennast õnnitlema, et inflatsioonieesmärgile liigutakse piisavalt kiiresti lähemale," märkis ta.

Siiski peaks Euroopa Keskpank praegusi majandusandmeid vaadates ilmselt ka detsembris intresse tõstma, tõdes Uusküla: euroalal ei ole inflatsioon veel alanenud, see on isegi tõusnud viimase aasta jooksul ning ka majanduskasv euroalal oli päris tugev.

Siiski ei jõua keskpanga intressid enam üks-ühele inimeste rahakotti nagu nad mõjutasid kuni juulikuuni, ütles Uusküla.