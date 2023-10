Soul süüdistab Põhja-Koread Hamasile relvade tarnimises

Hiljuti alustas Hamas rünnakut Iisraeli vastu. Soul muretseb, et Pyongyang võib kasutada sarnast taktikat ning võib ootamatult oma naaberriiki rünnata. Lõuna-Korea sõjavägi teatas, et jälgib Lähis-Ida konflikti tähelepanelikult ja suurendab koostööd USA-ga, vahendas The Telegraph.

"Hamas on erinevates valdkondades arvatavasti otseselt või kaudselt seotud Põhja-Koreaga," ütles üks anonüümseks jääda soovinud Lõuna-Korea ametnik.

Põhja-Koread on pikka aega süüdistatud Hamasile relvade tarnimises.

Lõuna-Korea viimased järeldused põhinevad 7. oktoobril toimunud Hamasi rünnakute analüüsil. Lõuna-Korea tuvastas, et Hamasi terroristid kasutasid F-7 granaadiheitjaid, mis meenutavad Põhja-Korea RPG-7 granaadiheitjaid.

Ametnik ütles veel, et Iisraeli-Gaza piirilt leiti selliseid suurtükimürske, mida kasutab ka Põhja-Korea armee. Lõuna-Korea võimud ei täpsustanud, kas Hamas hankis relvad otse Põhja-Korealt või jõudsid relvad Hamasi käsutusse läbi kolmandate riikide.

"Iisrael usub samuti, et Hamas on kasutanud Põhja-Koreas toodetud relvi. Võimalik, et need Põhja-Korea relvad on Iraanis olnud üsna pikka aega," ütles Iisraeli suursaadik Lõuna-Koreas Akiva Tor.