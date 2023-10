603. sõja päev: Ukraina merejalavägi maabus Hersoni oblastis Dnepri idakaldal

Oluline neljapäeval, 19. oktoobril, kell 22.16:

- Venelased alustasid okupeeritud alade elanike sundmobiliseerimist;

- Okupeeritud alade Vene administratsioonid varastavad elanikelt satelliittelevisiooni varustust;

- Suursaadik: Saksamaa ei kavatse praegu Tauruseid Ukrainale anda;

- ISW: Vene väed on mures Ukraina võimaliku sõjaoperatsiooni pärast Dnepri idakaldal;

- Kolmes Ukraina oblastis töötas õhuhäire;

- Vene ründedroon tabas taristuobjekti Sumõ linnas;

- Ukraina süüdistab Medvedtšuki liitlast koostöös agressoriga;

- Mõkolajivi oblastis sai Vene õhurünnakus surma kaks inimest;

- Zelenski: Ukraina kaitseminister tutvustas oma meeskonda ja programmi;

- Zaporižžja elumaja tabanud raketirünnaku ohvrite arv kasvas viieni.

ISW: Ukraina merejalavägi maabus Hersoni oblastis Dnepri idakaldal

Ukraina merejalaväebrigaadi kaks allüksust maabus teisipäeval ja kolmapäeval Hersoni oblastis Dnepri vasakkaldal, Ukraina vägi jätkas vasturünnakut Bahmutist lõunas ja saavutas mõningast edu, kirjutas Ameerika sõjainstituut (ISW) kolmapäevases ülevaates.

Vaatlejad kirjutasid juba teisipäeval, et Ukraina väed jõudsid Dnepri idakaldale. Vene sõjablogijad väitsid, et Ukraina armee vallutas Dnepri idakaldal asuva Poima linna.

ISW hindab, et Vene poole ärevus on tingitud sellest, et viimaste kuude jooksul viis Vene sõjaväeline juhtkond osa üksusi Hersoni rinde piirkonnast Zaporižžja rindele. Seetõttu võib Hersonis järelejäänud Vene üksuste lahinguvalmidus olla väike.

Suursaadik: Saksamaa ei kavatse praegu Tauruseid Ukrainale anda

Berliinil pole praegu plaanis heaks kiita Tauruse pikamaarakettide andmist Ukrainale, ütles Saksamaa suursaadik Ukrainas Martin Jaeger.

"Praegu ei anna Saksamaa Tauruse rakette Ukrainale," lausus ta intervjuus.

"Minu hinnangul on valitsus ja kantsler Olaf Scholz öelnud seda selgelt. Me oleme andnud Ukraina valitsusele detailselt teada sellest otsusest," lisas ta.

Sakslaste kõhklus on seotud võimalusega, et Ukraina võib kasutada Tauruseid Venemaa territooriumil. Tauruste lennukaugus on kuni 500 kilomeetrit.

Kuleba hinnangul jõuavad F-16-d Ukrainasse aasta esimesel poolel

"Nüüd on partnerid teinud kõik põhimõttelised otsused," ütles Kuleba.

"Niipea, kui piloodid läbivad koolituse ja Ukraina paralleelselt taristu ette valmistab, on lennukid Ukrainas. See tähendab, et ainsad takistused F-16-te ilmumisel Ukraina taevasse on pilootide koolituse läbimine ja taristu ettevalmistamine. Optimistliku stsenaariumi kohaselt, ma arvan, et kuskil järgmise aasta esimesel poolel," rääkis Kuleba.

President Volodõmõr Zelenski teatas 20. augustil pärast kõnelusi Hollandi peaministri Mark Ruttega, et Ukraina võtab pärast pilootide ja inseneride väljaõpet oma partnerriigilt vastu 42 hävitajat F-16. Holland loovutab kõik oma F-16-d Ukrainale, kui riik läheb üle uutele varghävitajatele F-35.

Samal päeval teatas Taani peaminister Mette Frederiksen, et tema riik annab Ukrainale 19 hävitajat. Oktoobri algul aga ütles Frederiksen, et Taani soovib suurendada F-16 hävitajate tarnimist Ukrainasse.

Belgia saadab alates 2025. aastast Ukrainasse samuti mitu F-16 hävitajat.

Ukrainlased lasid alla veel ühe Vene sõjalennuki

Ukrainas okupeeritud Donetski oblastis Avdijivka lähedal tulistati viimase ööpäeva jooksul alla Venemaa õhujõudude lennuk Su-25, ütles Tauria väerühma pressiesindaja Aleksandr Štupun neljapäeval.

"Vaenlane üritab jätkuvalt õhujõudude toel Avdijivkat ümber piirata. Viimase ööpäeva jooksul tõrjusid meie sõdurid kolm vaenlase rünnakut ja tulistasid alla veel ühe vaenlase ründelennuki Su-25. See on viimase 10 päeva jooksul juba viies Donetski oblastis allatulistatud lennuk," ütles Štupun hommikul ringhäälingule.

Tema sõnul kasutavad sissetungijad pealetungivate üksuste toetamiseks üsna elavalt ründelennukeid, peamiselt allahelikiirusega lennukeid, mis on sunnitud lendama Ukraina positsioonide lähedale.

"Vaenlane kasutab Tauria suunal ka Su-35 ja Su-34-sid, kuid need ei sisene meie õhutõrje toimimise alasse, tulistavad kaugelt, kardavad," ütles Tauria väerühma esindaja.

Ta teatas, et viimase 24 tunni jooksul liikusid Tauria väerühma sõjaväelased Melitopoli suunas edasi okupeeritud Zaporižžja oblastis Verbove külast edelas. "Oleme teatud suundades liikunud edasi kuni 400 meetrit," ütles Štupun.

Venemaa jätkab Hersoni pommitamist

Venemaa korraldas 19. oktoobril Hersoni linna pihta suurtükirünnaku, vigastada sai kolm inimest. Hersoni võimud teatasid, et kõik vigastatud inimesed viidi haiglasse. Hersoni võimud teatasid veel, et rünnaku käigus sai mitu maja kahjustada, vahendas The Kyiv Independent.

Ukraina süüdistab Medvedtšuki liitlast koostöös agressoriga

Ukraina julgeolekuteenistus SBU esitas endise oligarhi Viktor Medvedtšuki telekanalite endisele saatejuhile ja Ukrainas keelatud erakonna Vasakjõudude Liit juhile Maksõm Goldarbile kahtlustuse Vene agressiooni õigustamises ja agressoriga koostöös.

"Venemaa sissetungi algul põgenes ta Kiievist ja toetas avalikult relvastatud kallaletungi Ukrainale," öeldakse teates.

SBU andmeil avaldas ta oma Telegrami ja YouTube'i kanalites, mille auditoorium on üle 140 000, Kremli-meelseid sõnumeid.

"Neis materjalides levitas Goldarb väärteavet Ukraina kõrgeima sõjalis-poliitilise juhtkonna tegevuse ja meie riigi siseolukorra kohta. Lisaks levitas ta enda väljamõeldud "siseteavet" mitme Euroopa riigi väidetavate plaanide kohta annekteerida Lääne-Ukraina alasid," seisis sõnumis.

Samuti osales ta korduvalt telesildades Vene propagandistidega, kes valmistasid ette lavastatud lugusid ja jutusaateid ajutiselt okupeeritud Krimmi telekanalitele.

Et kohtualune varjab end õigusemõistmise eest, käivad ulatuslikud meetmed tema asukoha tuvastamiseks ja riigivastaste kuritegude eest kohtu ette toomiseks.

Medvedtšuk oli üks rohkem kui 50 vangist, kes anti Venemaale mullu septembris üle vastutasuks 215 vangistatud Ukraina sõjaväelase vabastamisele. Medvedtšuk oli varem üks Putini tähtsamaid liitlasi Kiievis.

Venelased alustasid okupeeritud alade elanike sundmobiliseerimist

Vene okupandid alustasid Ukraina ajutiselt hõivatud alade elanike mobiliseerimist oma armee ridadesse, vahendas uudisteagentuur UNIAN neljapäeval Rahvusliku Vastupanu Keskuse informatsiooni.

"Hersoni piirkonnas on esinenud juhtumeid, kus kutse on kätte antud spetsiaalselt mobilisatsiooni eesmärgil. Inimesi sunnitakse andmete täpsustamiste eesmärgil okupatsioonivõimude asutustesse ilmuma, kus neile mobilisatsioonikutse antakse. Samal ajal peavad kõik piirkonna mehed nii-öelda andmeid täpsustama," kirjeldati teadaandes.

Varem on venelased juba loonud Hersoni ja Zaporižžja oblastite okupeeritud aladel niinimetatud föderaalkomissariaadid.

Keskus rõhutas, et ajutiselt okupeeritud Ida- ja Lõuna-Ukraina alade elanike ajateenistusse kutsumine Venemaa relvajõudude ridadesse sõja ajal on tsiviilisikute kaitse konventsiooni räige rikkumine.

Okupeeritud alade Vene administratsioonid varastavad elanikelt satelliittelevisiooni varustust

Ukraina okupeeritud alade Venemaa määratud kohalikud administratsioonid on loonud erikomisjonid, mille liikmed käivad Vene julgeolekuteenistujate saatel kohalike elanike kodus ning võtavad ära satelliittelevisiooni varustust, vahendab UNN.

Sel viisil püütakse piirata okupeeritud alade elanike ligipääsu Ukraina telekanalitele.

Samal ajal jagatakse Vene propagandakanaleid näitavat satelliittelevisiooni varustust tasuta.

Vene õhurünnakus kahjustada saanud elumaja Zaporižžjas Autor/allikas: SCANPIX/UKRINFORM/SIPA/D Smolienko

Zaporižžja elumaja tabanud raketirünnaku ohvrite arv kasvas viieni

Venemaa okupatsioonivägede öise raketirünnaku ohvrite arv Zaporižžja elumajale kasvas viie inimeseni, teatas kolmapäeva õhtul Ukraina president Vladimir Zelenski, kelle sõnu vahendas uudisteagentuur UNIAN.

"Zaporižžjas jätkusid päästetööd Vene raketi tabamuse kohas terve päeva. Hävines osa tavalisest elumajast ehk ühes trepikojas korrused kolmandast kuni viiendani. Praeguse seisuga on teadaolevalt surma saanud viis inimest. Minu kaastunne nende peredele ja sõpradele," ütles president oma igaõhtuses pöördumises.

"Teadaolevalt sai vigastada veel viis inimest. Neile antakse vajalikku abi," lisas Zelenski.

Kolmes Ukraina oblastis töötas õhuhäire

Drooniohu tõttu töötas Kiievi, Tšerkassõ ja Poltava oblastis õhuhäire ning töötas Ukraina õhutõrje. Õhuhäire lõppes kell 1.20.

Vene ründedroon tabas taristuobjekti Sumõ linnas

Öösel tabas Vene ründedroon Shahed-136 taristuobjekti Sumõ linnas, teatas Sumõ sõjaväeadministratsioon.

Kohalikud võimud palusid elanikke püsida varjendites ning mitte levitada videosalvestisi juhtunust.

Lisaks tulistasid Vene väed ööpäeva jooksul 17 korda Sumõ oblasti piirilähedaste asulate pihta.

Mõkolajivi oblastis sai Vene õhurünnakus surma kaks inimest

Mõkolajivi oblastis sai kolmapäeva õhtul Vene okupantide õhurünnakus surma kaks inimest, vahendas uudisteagentuur UNIAN kohaliku sõjaväevalitsuse juhi Vitali Kimi informatsiooni.

"Kell 20.30 andis vaenlane õhulöögi Stepovskaja kogukonnale. Surma sai üks naine. Toitlustusasutuse rusude alla jäi veel üks ohver, kes samuti hukkus. Veel üks inimene sai haavata," sõnas Kim.

Mürskude läbi said kannatada veel mitmed elumajad ja põllumajandusettevõte.

Hersoni sõjaväevalitsuse juht Oleksandr Prokudin teatas samal ajal, et Vene armee ründas oblastit lennukite ja suurtükiväega.

Zelenski: Ukraina kaitseminister tutvustas oma meeskonda ja programmi

Ukraina president Volodõmõr Zelenski meenutas kolmapäeval oma igaõhtuses pöördumises Ukraina rahvale, et septembri lõpus nimetas valitsus ametisse uued asekaitseministrid, vahendas uudisteagentuur UNIAN.

"Kohtusin septembri algusest Ukraina kaitseministeeriumi juhtinud Rustem Umeroviga, kes tutvustas oma meeskonda ja programmi," rääkis Zelenski.

"Ministeeriumi koosseisu on uuendatud. Juba on astutud esimesed sammud nende küsimuste lahendamiseks, millest sõjaväelased rääkisid, et vähendage bürokraatiat, lihtsustage dokumentide liikumist ja kõiki protseduure. See jätab komandöridele rohkem aega paberitöö asemel lahingutööd teha," sõnas Zelenski.

Nagu president märkis, saab kaitseministeeriumil nüüd olema rohkem digitaliseerimist ja selgust vägede varustamisel.

"Peaks olema suurem valmisolek anda sõjaväele tagasisidet ja ületada kuhjunud probleeme," märkis president.

Ukraina peastaap: Venemaa kaotas ööpäevaga 630 sõdurit

Ukraina relvajõudude teisipäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 290 680 (võrdlus eelmise päevaga +630);

- tankid 4992 (+11);

- jalaväe lahingumasinad 9437 (+17);

- suurtükisüsteemid 6983 (+39);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 818 (+4);

- õhutõrjesüsteemid 548 (+1);

- lennukid 320 (+1);

- kopterid 324 (+1);

- operatiivtaktikalised droonid 5318 (+17);

- tiibraketid 1533 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 9337 (+34);

- laevad / paadid 20 (+0);

- allveelaevad 1 (+0)

- eritehnika 985 (+3).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.