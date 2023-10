EKRE lubab ööistungeid ka eelarve järgmistel lugemistel

Kolmapäeval alanud riigikogu istung kestis terve öö ning jätkus hommikul neljapäevase päevakorraga. EKRE fraktsiooni liige Anti Poolamets ütles, et tema pole öösel magada saanud, sest EKRE jätkas terve öö venitamistaktikat, küsides, pidades kõnesid ning võttes ka vaheaegu. Teised opositsioonierakonnad Poolametsa sõnul nii aktiivsed polnud.

"Ilmselgelt on näha väsimuse märke. Keskerakond on kuidagi katki, mulle tundub, ja Isamaa veel täpselt ei tea, mida ta tahab," ütles Poolamets.

Tema sõnul on EKRE vastu maksutõusudele ja kavatseb riigieelarve teisele lugemisele esitada ohtralt muudatusettepanekuid ning ees on ööistungid.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esimehe Jevgeni Ossinovski sõnul käitub opositsioon kevadega võrreldes viisakamalt.

"Selles mõttes, et küsitakse ja räägitakse, võib-olla tuntakse ebaharilikult palju huvi teemade vastu, mis väga suurt huvi siiani pälvinud ei ole, eesmärgiga blokeerida ühte või teist valitsuse algatust," rääkis Ossinovski.

Keskerakonna fraktsiooni esimees Tanel Kiik ütles, et tema fraktsioon esitab teiseks lugemiseks muudatused, kuid parlamendi tööd ei pidurda.

"Loodame ja pingutame selle nimel, et koalitsioon vähemalt mingil määral võtaks opositsiooni kriitikat ja tegelikult ka ettevõtlusorganisatsioonide tagasisidet arvesse ning teeks muudatusi eelarvesse. Kui Keskerakonna seisukohtadega ei arvestata, siis loomulikult selle võrra on ka meie vastutöötamine parlamendis intensiivsem," rääkis Kiik.

Reformierakonna fraktsiooni esimees Erkki Keldo ütles, et see, kui kiiresti eelarve ja sellega seotud seaduste menetlemisega liigutakse, sõltub opositsiooni muudatuste arvust. Kui neid esitatakse sadu ja tuhandeid, siis võib kõne alla tulla eelnõude sidumine valitsuse usaldushääletusega.

"See saab olla viimane variant ja lahendus ja see saab siis olla tagajärg sadadele ja tuhandetele sisutühjadele muudatusettepanekutele. Aga tõesti, see on viimane variant," kinnitas Keldo.

Riigieelarve muudatusettepanekute tähtaeg on 1. november. Kui riigikogu ei ole märtsiks eelarvet vastu võtnud, siis tulevad erakorralised valimised.