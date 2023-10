Läti president: kui Venemaa lõhkus gaasitoru, tuleb Läänemeri sulgeda

Kui Venemaa süü Balticconnectori kahjustamises on tõendatud, siis peaks NATO otsustama Läänemere laevaliikluse sulgemise kasuks, ütles Läti president Edgars Rinkēvičs Läti televisioonile.

Eelmisel nädalal said kahjustada Soome ja Eesti vaheline gaasitoru Balticconnector ning Eesti ja Rootsi vaheline sidekaabel. Kui ajakirjanik küsis Rinkēvičsilt, milliseks peaks kujunema NATO vastus, ütles president, et tuleb esmalt ära oodata uurimuse tulemus.

"Ma olen rääkinud Soome ja Eesti presidentidega, ning mul on selge, millises suunas asjad arenevad," ütles Rinkēvičs.

Läti president lisas, et NATO liikmesriigid otsustasid suurendada patrullide arvu Läänemerel.

"Kuigi Rootsi pole veel NATO liige, me loodame, et kui me näeme selliseid juhtumeid lähitulevikus, NATO peaks minu arusaama järgi lihtsalt sisuliselt sulgema Läänemerd laevadele. Seda saab teha. Laevu saab peatada," ütles Rinkēvičs.

President lisas, et kuigi tegemist on ka mereõiguse küsimusega, siis arutelu peaks keskenduma kriitilise tähtsusega taristu kaitsmisele, mistõttu arutelu Läänemere sulgemise kohta on vajalik.

Samas pole seda teemat veel NATO sees arutatud, sest uurimine veel käib, lisas Rinkēvičs.

"Konkreetsed faktid peavad olema laual, et me saaks rääkida liitlastega millestki," ütles Rinkēvičs.

Läti president lisas, et kui faktid on selged, siis tema pakub ühe lahendusena Läänemere laevaliiklusele sulgemist.