Tervelt üheksa vabariiklast pürgib spiikrikandidaadiks

Pühapäeval lõppes vabariiklaste spiikrikandidaatide esitamise tähtaeg. Õigeaegselt seadis ennast kandidaadiks üheksa vabariiklaste fraktsiooni liiget.

Esmaspäeval toimub üheksa kandidaadi kohtumine erakonna fraktsiooniga ning teisipäeval leiab aset kuni kaheksa hääletusvooru, mille lõpuks peaks selguma vabariiklaste spiikrikandidaat.

Tegemist oleks juba kolmanda ametliku vabariiklaste spiikrikandidaadi valimisega pärast seda, kui kaheksa konservatiivset vabariiklast hääletas koos demokraatidega endise spiikri Kevin McCarthy umbusaldamise poolt.

Varem said spiikrikandidaatideks fraktsiooni juht Steve Scalise ja Jim Jordan. Kui Scalise loobus oma kandidatuurist ilma hääletuseta esindajatekojas, siis Jordan kaotas kolm korda spiikrivalimised esindajatekojas enne spiikriks pürgimisest loobumist.

Selleks, et osutuda spiikriks valituks, vajab kandidaat vähemalt 217 häält. Kuna vabariiklastel on 221 saadikut esindajatekojas, ei saa vabariiklaste spiikrikandidaat kaotada rohkem kui neli häält.

Ka sel korral ennustavad analüütikud, et vabariiklaste fraktsiooni enamuse määratud spiikrikandidaadil hakkab olema raske vältida rohkem kui nelja saadiku toetuse kadumist.

Favoriitideks peetakse Minnesota saadikut Tom Emmeri, Louisiana saadikut Mike Johnsonit ja Oklahoma saadikut Kevin Herni.

Hern on vabariiklaste fraktsiooni suurima sisese grupi (Republican Study Committe) juht, kuhu kuulub umbes 170 saadikut. Hern ütles Politicole, et tema tegi juba umbes 200 kõnet eri saadikutele.

Johnson on vabariiklaste fraktsiooni asejuht ning endine Republican Study Committe' juht.

Emmer vastutab fraktsioonis häälte lugemise ja saadikute distsipliini eest, olles kolmandal kohal esindajatekoja vabariiklaste siseses hierarhias spiikri ja fraktsiooni juhi järel. Tema kasuks räägib ka endise spiikri Kevin McCarthy toetus.

Küll aga on Emmeri probleemiks see, et tema kandidatuuri vastu on mõjukaim vabariiklane ja erakonna sees populaarseim presidendikandidaat Donald Trump.

Trumpi veendunud toetajast Floridat esindav saadik Byron Donalds kandideerib samuti spiikriks. Ta võib loota kõige parempoolsemate vabariiklaste häältele. Kuigi tema võitu ei peeta tõenäoliseks, oleks tema esimene afroameeriklasest spiiker USA ajaloos.

Lisaks kandideerivad spiikriks veel viis saadikut, kelle seas on 2010. ja 2012. aasta valimistel esindajatekoja vabariiklaste valimiskampaaniat juhtinud Texase saadik Pete Sessions ja Jim Jordani vastu kandideerides teiseks jäänud mõõdukas vabariiklane Austin Scott.

Kuni esindajatekojal pole valitud spiikrit, ei saa USA Kongressi alamkoda arutada ühtegi seaduseelnõu. Praegu ootavad hääletust kokkulepped pikaajalise USA valitsuse rahastuse üle ning Ukraina ja Iisraeli abipakett.