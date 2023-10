Kohtunik: oluline on viia Metsküla algkooli tegevus seadusega kooskõlla

Kohtul on plaanis jätkata kompromisskõnelusi ja kaalumisel on haridus- ja teadusministeeriumi kaasamine.

"Metsküla algkooli erakoolina käivitada ei ole võimalik enne järgmise aasta sügist. Samas on juriidiliselt Metsküla kool munitsipaalkoolina likvideeritud. Vajalik on luua õiguslik selgus õppetöö osas, mis faktiliselt Metsküla koolis toimub, kuid mis ei sobitu praegusel kujul olemasolevasse õiguslikku raamistikku," ütles Tallinna Halduskohtu kohtunik Janek Laidvee ERR-ile.

"Ma usun, et kõik osapooled saavad aru, et olukorrale tuleb mingi lahendus leida. Praegu on küsitav, kas lapsed oma koolikohustust üldse täidavad," märkis Laidvee.

Kohtuniku sõnul sõltub uus kokkusaamise aeg sõltub sellest, millal menetlusosalistele sobib koguneda. "Kohus loodab jätkata järgmisel või ülejärgmisel nädalal," sõnas Laidvee.

Kuigi Tallinna halduskohus andis vaidlevatele pooltele 11. oktoobrini aega kompromissi arutamiseks, ei olnud veel läinud nädala lõpuks kool ja vald võimalusi koostööks selgeks rääkinud.

"Meie oleme pakkunud vallale, et oleme valmis erakooli tegema järgmisel aastal ja palume kompromissina, et vald taastaks Metsküla kooli selleks aastaks," vahendas lapsevanem Silvia Lotman Metsküla lastevanemate seisukohta eelmisel nädalal ERR-ile.

Tallinna ringkonnakohus otsustas juunis tühistada Metsküla kooli esialgse õiguskaitse. Seega kehtib Lääneranna vallavalitsuse märtsikuine otsus, et Metsküla kool peab panema sellest sügisest uksed kinni. Koolil puudub tegevusluba, kuid eraannetajate toel tegutseb ligikaudu 20 õpilasega kool siiani edasi. Haridusminister kooli koolitusluba tühistanud pole, kuigi vald on seda ministrilt nõudnud.