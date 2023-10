Iisrael: Amnesty International on antisemiitlik organisatsioon

Inimõigusorganisatsioon Amnesty International kutsus üles relvarahule Iisraelis ja väitis, et kõik osapooled on toime pannud sõjakuritegusid. Iisrael kritiseeris vastuolulist avaldust ning teatas, et Amnesty International on antisemiitlik organisatsioon.

Amnesty peasekretär Agnes Callamard ütles, et tsiviilelanike kaitsmiseks ja inimeste kannatuste edasiseks ärahoidmiseks on vaja võtta kasutusele kiireloomulisi meetmeid. Callamard väitis veel, et kõik osapooled on toime pannud sõjakuritegusid.

Iisraeli välisministeeriumi pressiesindaja Lior Haiat ütles veebiväljaandele Politico, et Amnesty International on antisemiitlik organisatsioon, mis on Iisraeli suhtes kallutatud.

"Organisatsiooni vaikimine pärast Hamasi terroristide 7. oktoobril toime pandud julmusi, kus mõrvati üle 1400 iisraellase, nende hulgas olid imikud, lapsed, naised ja vanurid, see näitab, et Amnesty on propagandaorganisatsioon, mis töötab Hamasi terroristide heaks," ütles Haiat.

Terroriorganisatsioon Hamas valitseb Gaza sektorit ja kasutab nüüd palestiinlasi inimkilpidena.

Amnesty International teatas oma avalduses, et Israeli õhurünnakute tõttu on Gazas hukkunud üle 6500 inimese, sealhulgas üle 2700 lapse.

Amnesty sai teravat kriitikat ka Ukraina sõja alguses. Kiiev lükkas siis tagasi organisatsiooni väited, et Ukraina väed ohustavad tsiviilelanikke. Ukraina president Volodõmõr Zelenski süüdistas organisatsiooni siis Venemaa terrori õigustamises. Ka 2015. aastal süüdistas Amnesty International Ukraina konflikti mõlemaid osapooli.

2022. aastal avaldas Amnesty International vastuolulise raporti, milles väitis, et Läti on pagulasi ja migrante oma piiril väärkohelnud. Läti kritiseeris seda raportit ning teatas, et organisatsioon on kaotanud igasuguse usaldusväärsuse.