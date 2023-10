Kõlvart: õlitehase valmis ehitamisega tuleb edasi minna

Tallinna linnapea ja Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart (KE) ütles, et Eesti peaks kliimaeesmärkideni jõudma viisil, mis toetavad regionaalset arengut, sotsiaalset heaolu ja majandust. Seoses sellega peaks tema sõnul igal juhul jätkama Auvere õlitehase ehitamist.

"Auvere õlitehase rajamisel ei tohi poliitilises diskussioonis ära unustada, et tegemist on olulise majandusliku, sotsiaalse ja regionaalse projektiga. Kui me soovime tagada riigi energiavarustuskindlust ja energia julgeolekut, siis peame toetama kõiki võimalikke lahendusi, mis võimaldavad toota vajaminevat energiat, mida rajatav Auvere õlitehas ka pakub," ütles Kõlvart ERR-ile.

Rajatav tehas aitab Kõlvarti sõnul ka kindlustada töökoha mitmesajale Ida-Virumaa inimesele, mis on praeguses ebastabiilses majandusolukorras sealsetele inimestele eluliselt oluline.

"See omakorda aitab kaasa kohaliku elu ja piirkonna kestlikule arengule. Me ei tea, kas ja millal meie majanduslik olukord stabiliseerub, mistõttu peame panustama ja toetama ettevõtluskeskkonda, aga mitte pärssima seda," sõnas Kõlvart.

Kõlvart märkis, et tehasesse on juba tehtud investeeringuid ca 230 miljoni euro eest ning oleks äärmiselt vastutustundetu riigil praegusel ajal, kus otsitakse riigieelarve täitmiseks kokkuhoiukohti ja kehtestatakse täiendavaid makse – lihtsalt kergekäeliselt need mitusada miljonit maha kanda. "Samas, kui tehtud investeeringule tooks loodav tehas töökohtade ja tootmise näol riigile täiendavat maksutulu. Vastupidisel juhul oleksid töötuks jäävad inimesed aga riigile täiendavaks koormuseks sotsiaalsüsteemile," ütles ta.

"Seega, me peaksime seatud kliimaeesmärkideni jõudma viisil, kus me samaaegselt toetame regionaalset arengut, inimeste sotsiaalset heaolu ja riigi majandust. Üks eesmärk ei tohiks välistada teist ega saada takistuseks teistele arengutele. Seega tuleb keskenduda vajalike lubade lahenduse leidmisele ning tehase ehitustöödega jätkata," lausus Kõlvart.

Õlitehase valmisehitamise pidurdamise suhtes on kriitikat teinud ka teised opositsioonierakonnad EKRE ja Isamaa.

Reformierakonna rahandusminister Mart Võrklaev, kes on ka Eesti Energia aktsionäride üldkoosoleku rollis, ei soovinud esmalt selget seisukohta tehase käivitamise suhtes võtta, kuid alates reedest on mitu korda kinnitanud, et tehas tuleb valmis ehitada.

Kogu uue õlitehase investeering riigi äriühingule Eesti Energia on suurusjärgus 350 miljonit eurot, millest välja on makstud ligi 290 miljonit eurot, kuid kohustus on välja maksta ülejäänud lepingutest tulenevad summad.

Riigikohus tühistas eelmisel kolmapäeval Enefit Power AS-ile õlitehase rajamiseks antud ehitusloa, sest loa andmisel tehti vigu keskkonnamõju hindamisel. Kohus leidis, et linnavalitsus peab jätkama ehitusloa andmise menetlust ja vead keskkonnamõju hindamisel parandama.