Sõja 613. päev: Kremli väitel hävitati Musta mere kohal 36 Ukraina drooni

Oluline 29. oktoobril kell 19.00:

- Ukraina piirivalve esindaja sõnul tulistasid piirijõud Avdijivka lähedal alla Vene Su-25 hävitaja;

- Läti annab Ukraina politseile üle 12 drooni;

- Venemaa väitel hävitati Musta mere ja Krimmi kohal 36 Ukraina drooni;

- Võimud teatasid võimsatest plahvatustest Hersonis;

- Ukraina relvajõud: Venemaa ründas Hersonit 32 juhitava pommiga

- Venemaa tulistas Sumõ oblastis nelja asulat;

- ISW: Venemaa erivägede ülem kinnitas, et Rosgvardia värbab endised Wagneri võitlejad Tšetšeenia pataljoni;

- Zelenski: Ukraina-toetatud rahukõnelused on muutumas globaalsemaks ;

- Õhuvägi: Ukraina lasi alla viis Vene drooni

Meedia: Ukraina tulistas Avdijivka lähedal alla Vene Su-25 hävitaja

Ukraina armeega kõrvuti võitlev piirivalveteenistus lasi Avidijivka lähistel alla tõenäoliselt Vene Su-25 hävituslennuki, teatas Ukraina piirivalve pressiesindaja Andri Demtšenko Ukrainska Pravdale pühapäeval.

Demtšenko sõnul tabas piirivalvurite kaasaskantavast kompleksist välja lastud õhutõrjerakett õhusihtmärki.

"Vaenlase lennuk hakkas suitsema, kõrgust kaotama ja kadus üle horisondi," lisas ta.

Piirivalveteenistus ei ole juhtunu kohta aga ametlikku teadet edastanud.

Ukraina peastaabi hinnangute järgi oli tegemist 321 Vene lennuvahendiga, mis Ukrainas alla tulistatud.

Läti annab Ukraina politseile üle 12 drooni

Läti siseministeerium annab Ukraina politseile üle 12 drooni, teatas ministeerium uudisteagentuurile LETA pühapäeval.

Läinud nädala lõpus kohtus siseminister Rihards Kozlovskis oma Ukraina kolleegi Ihor Klõmenkoga Leedus. Ministrid arutasid Ukraina siseministeeriumi alluvusalas olevate teenistuste töötingimusi sõjaaja oludes, tõstes ühtlasi esile vajadust vahetada kogemusi Läti kolleegidega.

Ministeeriumi teatel hoiavad siseministeerium, politsei, piirivalve, tuletõrje ja päästeteenistus Ukraina sündmustel hoolikalt silma peal ning on pidevalt ühenduses Ukraina valitsusasutustega, et pakkuda jätkuvalt vajalikku abi.

Kozlovskis ütles kohtumisel Klõmenkoga, et ministeerium annab 12 drooni Ukraina riigipolitseile üle tasuta ning et üleviimist korraldab Läti kaitsepolitsei.

Venemaa väitel hävitati Musta mere ja Krimmi kohal 36 Ukraina drooni

Venemaa väitel hävitati ööl vastu pühapäeva Musta mere ja okupeeritud Krimmi loodeosa kohal ühtekokku 36 Ukraina drooni.

Vene kaitseministeeriumi väitel hoiti sellega ära Ukraina katse korraldada droonidega terrorirünnak Venemaa Föderatsiooni territooriumil asuvatele objektidele.

Portaali TSN.ua teatel kostis ööl vastu pühapäeva Krimmist plahvatusi.

Musta merega piirneva Krasnodari lõunapiirkonna kohalikud võimud teatasid, et pühapäeva varahommikul puhkes naftatöötlemistehases tulekahju, kuid ei täpsustanud selle põhjust, edastab AP.

"Intsidendi põhjused on väljaselgitamisel," seisis kohalike võimude avalduses seoses kohalike meediaväljaannete väidetega, et tulekahju põhjustas droonitabamus või allatulistatud drooni rusud.

Võimud teatasid võimsatest plahvatustest Hersonis

Pühapäeva hommikul toimusid Hersonis võimsad plahvatused, ütles linna sõjaväevalitsuse juht Roman Mrotško.

"Hersonis on kuulda võimsaid plahvatusi. Linna rannikualad on okupatsioonivägede tule all. Olge ettevaatlikud. Liikuge turvalisematesse kohtadesse. kirjutas ta telegramis.

Varem teatas Ukraina relvajõudude õhuvägi vaenlase õhuväe tegevusest riigi lõuna- ja idaosas.

Ukraina relvajõud: Venemaa ründas Hersonit 32 juhitava pommiga

Lõuna vägede pressiesindaja Natalia Humenjuk ütles, et Venemaa õhujõud heitsid pühapäeva varahommikul Hersoni oblastile 32 juhitavat pommi, vahendas Ukrainska Pravda.

Humeniuk ütles, et Ukraina kontrolli all olev Hersoni oblasti läänerannik sai löögi ja seal on inimohvreid, kuigi ta ei öelnud, kui palju

Venemaa tulistas Sumõ oblastis nelja asulat

Vene väed ründasid laupäeval Ukraina kirdeosas asuva Sumõ oblasti lähedal nelja asulat, põhjustades üheksa plahvatust, teatas Sumõ oblasti sõjaväeadministratsioon, vahendas The Kyiv Independent.

ISW: Venemaa erivägede ülem kinnitas, et Rosgvardia värbab endised Wagneri võitlejad Tšetšeenia pataljoni

Endised Wagneri grupi palgasõdurid ühinevad Tšetšeenia Ahmati pataljoniga ja suunduvad sõtta Ukrainasse, kinnitas Akhmati pataljoni komandör Apti Alaudinov 28. oktoobril antud intervjuus, teatas Sõjauuringute Instituut oma viimases ülevaates.

Zelenski: Ukraina-toetatud rahukõnelused on muutumas globaalsemaks

Ukraina president Volodõmõr Zelenski esines laupäeval videosilla vahendusel Kiievi-toetatud rahukõneluste kolmandast voorust osavõtjatele, märkides, et 66 riigi osalemine tõestab tema plaani järkjärgulist muutumist globaalseks.

Laupäeval Malta pealinnas Vallettas alanud kahepäevane kohtumine järgneb samalaadsetele kõnelustele suvel Jiddah's ja Kopenhaagenis.

Ukrainlased loodavad korraldada lõpuks ka tippkohtumise riigipeade ja valitsusjuhtide tasemel.

"Enamik maailmast ühineb järkjärgult ühise ja õiglase visiooni ümber, mis peegeldub rahuvalemis," ütles Zelenski.

"Maailma ühtsus on see, mida on vaja agressorite kaotuseks."

"Palju riike, erinevad poliitilised traditsioonid. Ma tänan kõiki liidreid ja riike, kes juba toetavad ühist visiooni rahust. On potentsiaal laiendada riikide esindatust," ütles Zelenski.

"Meie valemi punktid on loodud just selliselt, et igaüks, kes tõeliselt hindab rahvusvahelist õigust, saab väljendada ennast ja oma väärtusi ja toetada globaalseid jõupingutusi agressiooni vastu," lisas ta.

Zelenski sõnul tehakse Maltal tööd viie punktiga kümnepunktilisest rahuvalemist.

Need on tuuma-, toidu- ja energiajulgeolek, kõikide vangide ja deporteeritud inimeste vabastamine ning Ukraina territoriaalse terviklikkuse ja maailmakorra taastamine, ütles ta.

Presidendi sõnul on väga sümboolne, et selline tugev rahvusvahelise ühtsuse ilming on just 28. oktoobril, mil Ukrainas meenutatakse teist maailmasõda ja fašistide Ukrainast väljaajamise aastapäeva.

Ukraina presidendikantselei ülem Andri Jermak ütles Telegramis, et laupäevased kõnelused Maltal olid elavad ja keskendusid viiele punktile, mida nimetas ka Zelenski.

Õhuvägi: Ukraina lasi alla viis Vene drooni

Ukraina õhutõrje tulistas ööl vastu pühapäeva alla viis Shahedi drooni, teatas õhuvägi hommikul.

Droonid lasti välja Venemaa sadamalinnast Primorsko-Ahtarskist Krasnodarski krais.

Ukraina peastaap: Venemaa kaotas ööpäevaga 660 sõdurit

Ukraina relvajõudude pühapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 299 080 (võrdlus eelmise päevaga +660);

- tankid 5175 (+8);

- jalaväe lahingumasinad 9758 (+9);

- suurtükisüsteemid 7188 (+8);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 834 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 558 (+0);

- lennukid 320 (+0);

- kopterid 324 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 5399 (+0);

- tiibraketid 1541 (+3);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 9524 (+11);

- laevad / paadid 20 (+0);

- allveelaevad 1 (+0)

- eritehnika 1012 (+1).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.