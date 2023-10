Parempoolsetel on veel võlgasid 265 000 eurot

Erakonna Parempoolsed aseesimees Kristjan Vanaselja ütles, et erakonnal on eesmärk enamus aasta lõpuks oma võlgade 265 000 suurusest kogusummast ära maksta.

"Kuskil 265 000 euro jagu on võlgu. Need on erakonna poolt paraku tekkinud võlgnevused ja nendega me jooksvalt kogu aeg tegutseme. Meie eesmärk on selle aasta lõpuks suur osa nendest võlgadest ära tasuda," ütles Vanaselja ERR-ile.

Teisipäeval ilmunud Postimehes oli erakonnajuht Lavly Perling koos Parempoolsetega märgitud ka Julianus Inkasso nädala võlglaste nimekirjas.

Vanaselja rääkis, et tegemist oli Eesti Postile üles jäänud kande arvega.



"Selles on juba osa ära tasutud, aga osa on veel tasumata. Meil oli seal üks vaidlus pooleli, kuna osa valimismaterjali oli jäänud kandesse viimata. See läks nii kiiresti Julianusesse, et me ei jõudnud sellele õigel ajal reageerida," rääkis Vanaselja.

"Kõigi teiste võlgnevuste osas oleme me teinud kokkuleppeid ja püüame nii hästi kui võimalik nendest kokkulepetest kinni pidada," lisas ta.

ERR küsis Vanaseljalt, kuidas ta erakonna üldist rahalist seisu hindab.

"Meil järjest ja järjest tekib juurde ka püsitoetajaid ja inimesi, kes näevad, et Parempoolseid on poliitmaastikule vaja ja kes mõistavad seda, et kui järgnevate aastate jooksul erakonda ehitada, siis on vaja õlg alla panna. Me nii väga ei muretse selle pärast, et kuidas me järgmistele valimistele läheme või kas me erakonnana püsima jääma. See ei ole täna küsimus," vastas Vanaselja.

Vanaselja märkis, et palgalisi töötajaid erakond rahalise olukorra tõttu praegu tööle võtta ei saa. "Me vajaksime palgalist meeskonda erakonda ehitama. Professionaalse organisatsiooni ehitamine paratamatult nõuab seda, et oleks olemas ka paar-kolm inimest erakonna sees, kes täisajaga ja ainult sellega

saaksid tegeleda. See on see pool, mida me täna endale lubada ei saa, enne kui ei ole oma võlgnevusi ära kustutanud," lausus Vanaselja.

Parempoolsetel on esitamata ka 2022. aasta majandusaasta aruanne. Vanaselja lubas selle esitada tänase päeva jooksul.

"Erakond Parempoolsed on 2022. aasta majandusaasta aruande jätnud esitamata põhjusel, et olen käsitlenud erakonna asutamist ja registrisse kandmist vääralt. Erakonnaks muutmise kanded said ametlikult äriregistri poolt aktsepteeritud oktoobris 2022 ja sellest tulenevalt plaanisime aastaaruande esitada koos 2023. aasta aruandega," selgitas Vanaselja.